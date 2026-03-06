Для Трампа все може бути дуже погано: що з'явилося у документах ФБР

Міністерство юстиції США оприлюднило нову частину документів Федерального бюро розслідувань, пов’язаних зі справою фінансиста Джеффрі Епштейна. У матеріалах, які раніше не були доступні громадськості, містяться протоколи трьох інтерв’ю з жінкою з Південної Кароліни, що заявила про сексуальне насильство з боку Епштейна та висунула звинувачення проти нинішнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Sky News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Згідно з оприлюдненими документами, йдеться про події, які нібито сталися на острові Гілтон-Хед у 1984 році. На той момент заявниці було лише 13 років. Раніше у відкритому доступі був лише короткий підсумок одного з інтерв’ю, у якому згадок про причетність Трампа не було.

У Міністерстві юстиції наголосили, що оприлюднені файли містять неперевірені свідчення, частина з яких може бути недостовірною або сфальсифікованою. Зокрема, відомство зазначає, що деякі з цих матеріалів надходили до ФБР напередодні президентських виборів 2020 року і могли мати політичний підтекст.

Публікація документів стала можливою завдяки ухваленому Закону про прозорість файлів Епштейна. Цей нормативний акт був підписаний Дональдом Трампом наприкінці минулого року і передбачає обов’язкове розкриття матеріалів справи, навіть якщо вони можуть бути політично чутливими або становити репутаційні ризики.

Водночас закон містить обмеження щодо захисту персональних даних жертв, а також інформації, яка може зашкодити активним розслідуванням.

Оприлюднення нових матеріалів уже викликало широкий резонанс у США, адже справа Епштейна залишається однією з найгучніших кримінальних історій останніх десятиліть і продовжує зачіпати впливових політиків та бізнесменів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — несподіваний дипломатичний поворот відбувся на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Сполучені Штати проголосували проти резолюції, яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України, фактично опинившись в одному таборі з Росією, Китаєм та Нігером. Про це повідомляє агентство Reuters.



