США несподівано стали поряд з Росією: скандальне голосування в МАГАТЕ щодо України
США несподівано стали поряд з Росією: скандальне голосування в МАГАТЕ щодо України

Вашингтон вперше виступив проти резолюції щодо захисту української енергетики - документ засуджував атаки, що загрожують ядерній безпеці

6 березня 2026, 07:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несподіваний дипломатичний поворот відбувся на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Сполучені Штати проголосували проти резолюції, яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України, фактично опинившись в одному таборі з Росією, Китаєм та Нігером. Про це повідомляє агентство Reuters.

США несподівано стали поряд з Росією: скандальне голосування в МАГАТЕ щодо України

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

Документ був ухвалений більшістю голосів – його підтримали 20 країн із 35 членів ради. Серед них Франція, Великобританія, Австралія, Канада, Південна Африка та Аргентина. Ще десять держав утрималися, включаючи Бразилію, Єгипет, Марокко та Саудівську Аравію. Проти виступили чотири країни – США, Росія, Китай та Нігер.

Це вже сьома резолюція МАГАТЕ щодо України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте нинішнє голосування стало безпрецедентним – уперше Вашингтон вирішив не підтримувати документ.

У заяві США, поданій перед голосуванням, пояснили, що не вважають ухвалення нової резолюції доцільною.

"Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в Україні, ми не підтримуємо поточного розгляду Радою непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією", — йдеться у позиції американської сторони.

При цьому текст документа був м'якшим за попередні рішення. У резолюції наголошується, що атаки на енергетичну інфраструктуру України, яка забезпечує електроенергією атомні електростанції, становлять пряму загрозу ядерній безпеці.

Особлива увага приділялася ризикам для Запорізької атомної електростанції – найбільшої у Європі. У документі наголошується, що удари по об'єктах енергетики можуть поставити під загрозу стабільну роботу ядерних об'єктів.

Незважаючи на підтримку більшості країн, голосування показало помітний розкол серед держав-членів МАГАТЕ щодо оцінки ситуації навколо ядерної безпеки в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Індія знову купує російську нафту: у Трампа відреагували.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/us-opposes-iaea-board-resolution-condemning-attacks-ukraines-power-grid-2026-03-05/
