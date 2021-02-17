"Должен практиковать то, что проповедует": Байдену предложили жениться на нигерийце

Недавно президент США Джо Байден предложил усилить борьбу с уголовным запретом ЛГБТ-сообщества в других странах. На подобное заявление резко отреагировали жители Нигерии, где гомосексуальность запрещена на законодательном уровне. В частности, Байдену предложили пожениться с мужчиной, сообщает издание YahooNews.

Байдену предложили взять "второй женой" нигерийца. Коллаж из открытых источников

В поддержку законов родной страны выступил нигериец Эмма Исонг, который является епископом в Обществе пятидесятников. Мужчина не сдерживался, критикуя политику Байдена и слухи о возможном наложении санкций на государства, которые не являются дружественными к представителям сексуальных меньшинств.

"Пусть будет официальное письмо, подписанное государственным секретарем США, в котором нас просят стать геями. Тогда мы пригласим президента США прийти и жениться с мужчиной в Нигерии, взяв его "второй женой", — возмутился Исонг в разговоре с представителями медиа "Sahara Reporters".





Епископ убежден, что правительство любой страны, тем более такой влиятельной, как Штаты, должно всегда быть готовым к получению достойного ответа от других государств, если вводит противоречивую политику. Также Исонг добавил, что, по его мнению, Байден обязан четко объяснять и демонстрировать на собственном примере, чего именно он хочет, вмешиваясь в риторику других правительств.



"Он должен практиковать то, что он проповедует", — подчеркнул Исонг, в очередной раз предложив Байдену приехать и жениться на нигерийце.

Разве что в таком случае, считает Эмма Исонг, в Нигерии могут понять, чего же от них хотят США. К тому же времени в законодательные дела нигерийцев вмешиваться никто не имеет права, ведь их государство является независимым и точно не находится "под Америкой".

Напомним, что, несмотря на довольно дружеское отношение Байдена к ЛГБТ-сообществу, сам политик женат на женщине. С нынешней первой леди США — Джилл Байден — будущий президент вступил в брак в 1977 году. Между прочим, как для Джо, так и для Джилл это бракосочетание стало вторым по счету.

Ранее "Комментарии" сообщали, что после вступления Байдена на пост президента США начали возвращаться к более мягкой политики в отношении ЛГБТ. Так, например, трансгендерам снова разрешили вступать в ряды армии.

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