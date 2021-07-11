Дома пылают, людей эвакуируют: что происходит в Калифорнии (ВИДЕО)

В штате Калифорния (США) из-за аномальной жары вспыхнули лесные пожары, которые уничтожили уже более десятка домов. Ликвидация огня сотрудникам службы пожарной безопасности дается тяжело.

Лесные пожары в Калифорнии / Фото: apnews

Издание Apnews сообщает, что городские власти уже эвакуировали около 3 тысяч жителей и закрыли 200 кв. миль Национального леса Плумас, расположенного в Северной Калифорнии. Пламя поднялось до 31 метра в высоту, поэтому пожарным тяжело ликвидировать огонь. К тушению привлекли самолеты, но воздух настолько сухой, что часть воды, сброшенная воздушными суднами, испаряется, едва касаясь земли.

Прогнозы метеорологов не утешительны, потому что жара в ближайшее время не спадет, а значит ситуация будет оставаться такой же.

Отметим, что прошлым летом американская Калифорния также страдала от масштабных пожаров, которые были вызваны аномальной жарой. Огонь охватил девять штатов, в результате происшествия погибло более 30 человек, а десятки — пропали без вести. Тысячи людей остались без крыши над головой.

Напомним, что в сентябре 2020 года около сотни лесных пожаров бушевали на западном побережье США, в результате чего штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон оказались полностью окутаны дымом. Местные жители сообщали, что из-за дыма и гари в воздухе на улице невозможно дышать. Больше всего разрушений пожары принесли штату Орегон.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил увеличение штрафов для граждан, нарушающих требования пожарной безопасности. Насколько вырастут штрафы для поджигателей, узнайте в нашем материале.

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