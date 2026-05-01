Дональд Трамп боится выглядеть толстым: от чего отказался, чтобы "сбросить" 9 кг



















Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен использовать бронежилет, несмотря на регулярные покушения на его жизнь. Причиной такой категоричной позиции стало нежелание лидера государства визуально казаться больше. Об этом он заявил 30 апреля во время общения с журналистами в Белом доме, которое транслировал Белый дом в YouTube.

Во время беседы с представителями прессы в Белом доме американскому лидеру задали вопрос, обсуждается ли возможность усиления его личной безопасности путем постоянного ношения защитного снаряжения.

"Не знаю, смогу ли я выдержать, если буду выглядеть на 20 фунтов [ 9 килограммов] полнее", — шутливо ответил Дональд Трамп.

Он также с юмором добавил, что подобный элемент гардероба — это самый простой способ быстро набрать несколько лишних килограммов.

На беспокойство журналистов по поводу риска повторения нападений Трамп отметил, что сознательно вытесняет такие мысли со своей головы.

"Если бы думал, я бы не смог хорошо выполнять свою работу. Я бы думал только об этом. Я не думаю об этом", — прямо подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Такая дискуссия возникла на фоне серии опасных инцидентов. Летом 2024 года во время выступления в Пенсильвании пуля задела ухо политика. В сентябре того же года стрелок подобрался к Трампу на расстояние нескольких сотен метров возле его гольф-клуба во Флориде. Последний случай произошел в конце апреля 2026 года в Вашингтоне на светском мероприятии, где находилась вся верхушка администрации. Тогда злоумышленника задержали, а ранения получил один из представителей Секретной службы.

