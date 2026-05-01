Дональд Трамп боїться виглядати гладким: від чого відмовився, щоб «скинути» 9 кг



















Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається використовувати бронежилет, незважаючи на регулярні замахи на його життя. Причиною такої категоричної позиції стало небажання лідера держави візуально здаватися більшим. Про це він заявив 30 квітня під час спілкування з журналістами у Білому домі, яке транслював Білий дім у YouTube.

Під час розмови з представниками преси у Білому домі американському лідеру поставили запитання, чи обговорюється можливість посилення його особистої безпеки шляхом постійного носіння захисного спорядження.

"Не знаю, чи зможу я витримати, якщо виглядатиму на 20 фунтів [9 кілограмів] повніше", — жартівливо відповів Дональд Трамп.

Він також із гумором додав, що подібний елемент гардероба — це найпростіший спосіб швидко "набрати" кілька зайвих кілограмів.

На занепокоєння журналістів щодо ризику повторення нападів Трамп зауважив, що свідомо витісняє такі думки зі своєї голови.

"Якби думав, я не зміг би добре виконувати свою роботу. Я думав би тільки про це. Я не думаю про це", — прямо наголосив президент Сполучених Штатів.

Така дискусія виникла на тлі цілої серії небезпечних інцидентів. Влітку 2024 року під час виступу в Пенсильванії куля зачепила вухо політика. У вересні того ж року стрілець підібрався до Трампа на відстань кількох сотень метрів біля його гольф-клубу у Флориді. Останній випадок стався наприкінці квітня 2026 року у Вашингтоні на світському заході, де перебувала вся верхівка адміністрації. Тоді зловмисника затримали, а поранення дістав один із представників Секретної служби.

Зазначимо, що Трамп не заклав військову допомогу Україні у проєкт бюджету США на 2027 рік.