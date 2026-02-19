logo

Дональд Трамп на заседании Совета мира сделал неоднозначное признание о «молодых красавцах»
commentss НОВОСТИ Все новости

Дональд Трамп на заседании Совета мира сделал неоднозначное признание о «молодых красавцах»

«Мне не нравятся молодые, красивые мужчины»: Трамп пошутил во время представления президента Парагвая

19 февраля 2026, 19:28
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Во время заседания Совета мира президент США Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал свой специфический стиль общения, развлекая присутствующих неожиданными комментариями. Представляя 47-летнего президента Парагвая Сантьяго Пенью, американский лидер прибег к личным замечаниям по поводу внешности коллеги.

Назвав Пенью "молодым и красивым парнем", Трамп сразу поспешил уточнить свои предпочтения, вызвав оживленную реакцию аудитории.

"Всегда приятно быть молодым и красивым. Это не значит, что мы должны тебя любить. Мне не нравятся молодые, красивые мужчины", — заявил президент США.

Продолжая свою импровизированную речь, Дональд Трамп подчеркнул, что его интересы лежат в другой плоскости, и отметил свою приверженность женщинам.

"Женщины мне нравятся. Мужчины меня не интересуют. Хорошо. Да, да. Да, очень спасибо. Вы также отлично справляетесь", — добавил Трамп, обращаясь к парагвайскому коллеге.

Несмотря на неформальный тон и шутки, президент США резюмировал, что Сантьяго Пенья демонстрирует отличные результаты на своем посту. Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов официального открытия Совета мира.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп во время речи на открытии Совета мира официально объявил о значительном финансовом вкладе Соединенных Штатов в деятельность этой организации. По словам американского лидера, США направят на эти цели 10 миллиардов долларов.                                                                                        



