logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Рада миру: Трамп розкрив перелік країн, що нададуть кошти та військові контингенти
commentss НОВИНИ Всі новини

Рада миру: Трамп розкрив перелік країн, що нададуть кошти та військові контингенти

«Мала сума у порівнянні з вартістю війни»: Трамп закликав світ до фінансової підтримки миру в Газі

19 лютого 2026, 18:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп під час промови на відкритті Ради миру офіційно оголосив про значний фінансовий внесок Сполучених Штатів у діяльність цієї організації. За словами американського лідера, США спрямують на ці цілі 10 мільярдів доларів.

Рада миру: Трамп розкрив перелік країн, що нададуть кошти та військові контингенти

Рада миру: Трамп розкрив перелік країн, що нададуть кошти та військові контингенти

"Ця сума дуже мала, якщо порівняти з вартістю війни", — підкреслив Трамп, обґрунтовуючи необхідність інвестицій у мирне врегулювання.

Окрім американської допомоги, президент озвучив дані про внески інших держав. Зокрема, Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудівська Аравія, Узбекистан і Кувейт сумарно пожертвували понад 7 млрд доларів на допомогу Газі. Також було анонсовано залучення безпекових сил:

"Індонезія, Марокко, Албанія, Косово та Казахстан надішлють військові та поліцейські сили для стабілізації Гази", — заявив Дональд Трамп.

Він також додав, що значну допомогу нададуть Єгипет та Йорданія, Норвегія прийме захід Ради миру, а Японія проведе благодійну акцію для країн регіону. Окремо було зазначено, що Офіс ООН з координації гуманітарних питань наразі "збирає $2 млрд для підтримки Гази".

На завершення президент США висловив сподівання на розширення кола учасників ініціативи. Хоча Китай та Росія були офіційно запрошені до Ради миру, вони поки що не приєдналися до процесу. Трамп висловив надію, що обидві держави все ж будуть залучені до спільних міжнародних зусиль.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Путін заявляв про готовність Росії приєднатися до ініційованої президентом США Дональдом Трампом "Ради миру" та зробити членський внесок у розмірі 1 млрд доларів. Однак йдеться не про нові кошти, а про російські активи, заморожені в Сполучених Штатах ще за попередньої американської адміністрації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини