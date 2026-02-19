Президент США Дональд Трамп під час промови на відкритті Ради миру офіційно оголосив про значний фінансовий внесок Сполучених Штатів у діяльність цієї організації. За словами американського лідера, США спрямують на ці цілі 10 мільярдів доларів.

Рада миру: Трамп розкрив перелік країн, що нададуть кошти та військові контингенти

"Ця сума дуже мала, якщо порівняти з вартістю війни", — підкреслив Трамп, обґрунтовуючи необхідність інвестицій у мирне врегулювання.

Окрім американської допомоги, президент озвучив дані про внески інших держав. Зокрема, Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудівська Аравія, Узбекистан і Кувейт сумарно пожертвували понад 7 млрд доларів на допомогу Газі. Також було анонсовано залучення безпекових сил:

"Індонезія, Марокко, Албанія, Косово та Казахстан надішлють військові та поліцейські сили для стабілізації Гази", — заявив Дональд Трамп.

Він також додав, що значну допомогу нададуть Єгипет та Йорданія, Норвегія прийме захід Ради миру, а Японія проведе благодійну акцію для країн регіону. Окремо було зазначено, що Офіс ООН з координації гуманітарних питань наразі "збирає $2 млрд для підтримки Гази".

На завершення президент США висловив сподівання на розширення кола учасників ініціативи. Хоча Китай та Росія були офіційно запрошені до Ради миру, вони поки що не приєдналися до процесу. Трамп висловив надію, що обидві держави все ж будуть залучені до спільних міжнародних зусиль.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Путін заявляв про готовність Росії приєднатися до ініційованої президентом США Дональдом Трампом "Ради миру" та зробити членський внесок у розмірі 1 млрд доларів. Однак йдеться не про нові кошти, а про російські активи, заморожені в Сполучених Штатах ще за попередньої американської адміністрації.