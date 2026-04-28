Дональд Трамп неожиданно рассказал королю Чарльзу о влюбленности

В ходе торжественного приема в честь короля и королевы Великобритании президент США Дональд Трамп поделился курьезной семейной историей. Он рассказал об особом отношении своей покойной матери к британской королевской семье.

Американский лидер подробно вспомнил, как его семья раньше следила за событиями в Великобритании и как сильно его мать уважала монархию.

"Каждый раз, когда королева принимала участие в церемонии, моя мама была прикована к телевизору и говорила: "Смотри, Дональд, посмотри, как красиво"… Но я также помню, как она очень четко сказала: "Чарльз… смотри, юный Чарльз, он такой милый"", — поделился.

Президент с юмором добавил, что чувства его матери к тогда еще молодому принцу были очень сильны.

"Моя мама была влюблена в Чарльза. Можете вообразить?", — эмоционально обратился он к собравшимся.

Кроме историй о монархах, Дональд Трамп упомянул и о своих родителях, проживших в браке 63 года. Политик с иронией обратился к своей жене Мелании и отметил, что они вряд ли смогут избить это достижение.

Как известно, Мелания является третьей супругой Трампа. Их свадьба состоялась в 2005 году, когда бизнесмену было 58 лет, а его избраннице – 34.

