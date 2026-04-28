Дональд Трамп несподівано розповів королю Чарльзу про закоханість

Під час урочистого прийому на честь короля та королеви Великої Британії президент США Дональд Трамп поділився курйозною сімейною історією. Він розповів про особливе ставлення своєї покійної матері до британської королівської родини.

Президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп вітають короля Карла III та королеву Каміллу в Білому домі в понеділок.

Американський лідер детально згадав, як його родина раніше стежила за подіями у Великій Британії та як сильно його мати поважала монархію.

"Щоразу, коли королева брала участь у церемонії, моя мама була прикута до телевізора і казала: "Дивись, Дональде, подивись, як красиво"… Але я також пам'ятаю, як вона дуже чітко сказала: "Чарльз… дивись, юний Чарльз, він такий милий"", — поділився спогадами Трамп.

Президент із гумором додав, що почуття його матері до тоді ще молодого принца були вельми сильними.

"Моя мама була закохана в Чарльза. Можете уявити?", — емоційно звернувся він до присутніх.

Крім історій про монархів, Дональд Трамп згадав і про своїх батьків, які прожили у шлюбі 63 роки. Політик з іронією звернувся до своєї дружини Меланії та зазначив, що вони навряд чи зможуть побити це досягнення.

Як відомо, Меланія є третьою дружиною Трампа. Їхнє весілля відбулося у 2005 році, коли бізнесмену було 58 років, а його обраниці — 34.

