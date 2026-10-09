Дональд Трамп объявил новых «врагов»: кто теперь пошел против его воли

Президент США Дональд Трамп приступил к масштабной лингвистической реформе в американском государственном аппарате, направленной против общепринятого определения современных цифровых технологий. Американский лидер публично осудил использование привычного словосочетания "искусственный интеллект" (Artificial Intelligence/AI), безальтернативно заменив его на собственную версию — "суперинтеллект" (Super Intelligence/SI).

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление глава Белого дома обнародовал на своей персональной странице в сети Truth Social, где выразил крайне радикальную позицию по отношению к тем, кто отказывается поддерживать его новую филологическую инициативу.

"Администрация будет считать "врагами" тех, кто использует название Artificial Intelligence вместо Super Intelligence", — цитируют медиа жесткое предупреждение Трампа, который назвал аббревиатуру SI значительно более точной и призвал сделать ее безальтернативной нормой повседневного потребления.

Этому эмоциональному сообщению предшествовали вполне официальные шаги на законодательном уровне. В конце сентября американский президент скрепил своей подписью специальный указ, вводящий строгий терминологический контроль для чиновников. Документ обязывает все федеральные ведомства, министерства и государственные органы власти полностью вычеркнуть словосочетание "искусственный интеллект" из официального обращения. Теперь в любых правительственных сообщениях, прессрелизах и внутренней документации должно фигурировать исключительно SI.

В Белом доме такое радикальное изменение понятий аргументируется тем, что современный софт и нейросети уже давно переросли этап простого копирования человеческих функций, превратившись в инструмент масштабного расширения интеллектуального потенциала человечества.

Следует отметить, что на нынешнем этапе Трамп стремится реформировать именно государственный сектор коммуникаций, а не вводить тотальные запреты для бизнеса. Новые правила не распространяются на частные корпорации, независимые разработчики или ИТ-индустрию, где формулировка Artificial Intelligence до сих пор остается базовым стандартом. Кроме этого, в своем манифесте президент США так и не конкретизировал, предусмотрены ли реальные юридические или административные санкции для тех лиц или медиа, которых он всерьез клеймил "врагами" за использование старого названия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что администрация президента США Дональда Трампа обнародовала текст декларации о безопасности искусственного интеллекта, который американский лидер теперь официально приказал именовать "суперинтеллектом".