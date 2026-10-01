Дональд Трамп потрапив у черговий конфуз: як перейменував ШІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила текст декларації про безпеку штучного інтелекту, який американський лідер тепер офіційно наказав іменувати "суперінтелектом". Документ був скріплений підписами керівників найвідоміших світових IT-гігантів. Проте історичну подію затьмарив безглуздий механічний промах: просто під підписом глави держави розробники бланку припустилися прикрої помилки в офіційній назві його посади.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Світові технологічні лідери за одним столом

Новий двосторінковий документ, що отримав офіційну назву "Угода Білого дому про суперінтелект", зібрав підписи ключових фігур сучасної кремнієвої індустрії. До ініціативи долучилися голова Google Сундар Пічаї, керівник Anthropic Даріо Амодеї, очільник Meta Марк Цукерберг, президент OpenAI Грег Брокман, засновник xAI Ілон Маск, а також керівник Nvidia Дженсен Хуанг.

Головна мета домовленостей — врегулювання ризиків, пов'язаних із розвитком новітніх цифрових платформ. Проте замість серйозного обговорення інновацій користувачі мережі почали активно висміювати неуважність клерків, які готували папери. Прямо під автографом республіканця красувався напис: "President of the Unites States" (замість United).

"Можливо, вам все ж таки варто було б залучити штучний інтелект, щоб він виявляв подібні помилки перед друком", — іронічно порадив один із коментаторів у соціальних мережах, натякаючи на парадоксальність ситуації, коли в документі про надтехнології не спромоглися запустити базову перевірку тексту.

Ставка на добровільні обмеження

Попри конфуз, сутність угоди зачіпає критично важливі пласти кібербезпеки. Трамп продовжує послідовно виступати проти жорсткого державного регулювання галузі, намагаючись не гальмувати американський технологічний прогрес на тлі конкуренції з іншими країнами.

"Трамп свідомо робить ставку на механізми добровільного самоконтролю з боку самих розробників", — коментують експерти архітектуру підписаного документа. Згідно з текстом, ІТ-корпорації пообіцяли самостійно стежити за безпекою власних моделей та залучати до оцінки незалежні організації. Крім того, передбачені додаткові перевірки з боку профільних зовнішніх структур, які контролюватимуть, щоб передові системи не вийшли з-під контролю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американський блогер, який називає себе екстрасенсом, зробив передбачення щодо майбутнього президента США Дональда Трампа. Чоловік на ім’я Тревор, автор YouTube-каналу Scrying Out Loud, заявив, що під час роботи з картами Таро йому нібито показали обставини смерті американського президента.