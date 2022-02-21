Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в собственной соцсети

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в разработанной по собственной инициативе социальной сети TRUTH Social. Бывший американский глава заинтриговал публику встречей. Так, Дональд Трамп-младший распространил у себя в Twitter скриншот сообщения своего отца, бывшего президента США в TRUTH Social (Соцсеть правды).

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Приготовьтесь! Ваш любимый президент в скором времени встретится с вами, – написал экс-президент в первом сообщении.



В октябре 2021 года Трамп, аккаунты которого заблокировали большинство соцсетей после штурма Капитолия 6 января 2021 года, объявил о создании собственной соцсети Truth Social. Социальной сети удалось привлечь 1 млрд долларов от группы инвесторов. Ожидается, что платформа будет доступна пользователям с 21 февраля.

Внешне детище Трампа напоминает Twitter. Более того, страницы профилей и основные каналы расположены в тех же местах, что и в популярной соцсети.

Напомним, Дональд Трамп собирается запустить собственную соцсеть. Она получит довольно громкое название TRUTH Social. Об этом стало известно из пресс-релиза с анонсом платформы. За разработку отвечает медиагруппа Trump Media & Technology Group. Дональд Трамп решил создать новую социальную сеть, чтобы "дать отпор тирании технологических гигантов". Он вспомнил блокирование его аккаунта в Twitter, при том что свои страницы в нем есть даже у некоторых террористических организаций. "TMTG была основана с одной миссией — дать голос каждому. Я счастлив, что скоро начну делиться своими мыслями в TRUTH Social и бороться с технологическими гигантами. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит им. Что же, скоро начнем мы!" — заявляет Трамп.

Соцсеть обещает право на открытый диалог всем независимо от политических взглядов. В ней также можно будет делиться новостями, фотографиями и ссылками на видеоролики. Полноценный запуск платформы планируется в начале 2022 года. Закрытое бета-тестирование стартует в ноябре этого года.

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