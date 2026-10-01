Дональд Трамп попал в очередной конфуз: как переименовал ИИ

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала текст декларации о безопасности искусственного интеллекта, который американский лидер теперь официально отдал приказ именовать "суперинтеллектом". Документ был скреплен подписями руководителей известнейших мировых IT-гигантов. Однако историческое событие омрачило бессмысленный механический промах: просто под подписью главы государства разработчики бланка допустили досадную ошибку в официальном названии его должности.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Мировые технологические лидеры за одним столом

Новый двухстраничный документ, получивший официальное название "Соглашение Белого дома о суперинтеллекте", собрал подписи ключевых фигур современной кремниевой индустрии. К инициативе присоединились глава Google Сундар Пичаи, руководитель Anthropic Дарио Амодеи, глава Meta Марк Цукерберг, президент OpenAI Грег Брокман, основатель xAI Илон Маск, а также руководитель Nvidia Дженсен Хуанг.

Главная цель договоренностей – урегулирование рисков, связанных с развитием новейших цифровых платформ. Однако вместо серьезного обсуждения инноваций пользователи сети начали активно высмеивать рассеянность клерков, которые готовили бумаги. Прямо под автографом республиканца красовалась надпись: "President of the Unites States" (вместо United ).

"Возможно, вам все же следовало бы привлечь искусственный интеллект, чтобы он обнаруживал подобные ошибки перед печатью", — иронически посоветовал один из комментаторов в социальных сетях, намекая на парадоксальность ситуации, когда в документе о сверхтехнологиях не удалось запустить базовую проверку текста.

Ставка на добровольные ограничения

Несмотря на конфуз, сущность сделки затрагивает критически важные пласты кибербезопасности. Трамп продолжает последовательно выступать против жесткого государственного регулирования отрасли, стараясь не тормозить американский технологический прогресс на фоне конкуренции с другими странами.

"Трамп сознательно делает ставку на механизмы добровольного самоконтроля со стороны самих разработчиков", — комментируют эксперты архитектуру подписанного документа. Согласно тексту, ИТ-корпорации пообещали самостоятельно следить за безопасностью собственных моделей и привлекать к оценке независимые организации. Кроме того, предусмотрены дополнительные проверки со стороны профильных внешних структур, которые будут контролировать, чтобы передовые системы не вышли из-под контроля.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американский блоггер, называющий себя экстрасенсом, сделал предсказание о будущем президента США Дональда Трампа. Мужчина по имени Тревор, автор YouTube-канала Scrying Out Loud, заявил, что во время работы с картами Таро ему якобы показали обстоятельства смерти американского президента.