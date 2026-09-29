Екстрасенс заявив, що йому "показали", як саме помре Трамп

Американський блогер, який називає себе екстрасенсом, зробив передбачення щодо майбутнього президента США Дональда Трампа. Чоловік на ім’я Тревор, автор YouTube-каналу Scrying Out Loud, заявив, що під час роботи з картами Таро йому нібито показали обставини смерті американського президента.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

У майже годинному відео Тревор розповідає про образи, які, за його словами, почав бачити багато років тому. Він пов’язує їх із різними подіями у житті Трампа та намагається вибудувати власний сценарій його майбутнього.

Блогер висунув низку тверджень щодо здоров’я Трампа у минулому. Зокрема, провидець заявив про нібито діагностовану деменцію та перенесений інсульт у Трампа у 2019 році. За його словами, ще один інсульт у американського президента стався у 2025 році, після якого нібито у Трампа могли виникнути судоми.

Зрештою Тревор заявив, що нібито знає, як помре президент США. За версією провидця, Трамп може померти у готелі або на курорті. Серед можливих причин він називає сильний головний біль, падіння або раптову неврологічну подію, зокрема інсульт. Однак конкретної дати смерті Трампа Тревор не називає.

"Коли саме, я не знаю. Але загалом, чим більше я можу заповнити, тим ближче все до кінця", — сказав провидець.

Зауважимо, що остання оприлюднена медична інформація про здоров’я Трампа описує іншу картину. Після обстеження у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда лікар президента Шон Барбабелла повідомив про нормальний психічний стан, неврологічні показники, ходу та рівновагу Трампа.

Згідно з медичним висновком, Трамп набрав 30 з 30 балів за Монреальським когнітивним тестом. Серцеву функцію президента лікар назвав нормальною, а загальний стан здоров’я — відмінним. У документі не повідомлялося про діагноз деменції, інсульт або судомний розлад.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США дають тривожний прогноз щодо відставки Трампа через його здоров'я.

Також "Коментарі" писали, що Ванга передбачила точний рік смерті Путіна.