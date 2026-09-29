Екстрасенс заявив, що йому "показали", як саме помре Трамп

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американський блогер, який називає себе екстрасенсом, зробив передбачення щодо майбутнього президента США Дональда Трампа. Чоловік на ім’я Тревор, автор YouTube-каналу Scrying Out Loud, заявив, що під час роботи з картами Таро йому нібито показали обставини смерті американського президента.
Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
У майже годинному відео Тревор розповідає про образи, які, за його словами, почав бачити багато років тому. Він пов’язує їх із різними подіями у житті Трампа та намагається вибудувати власний сценарій його майбутнього.
Блогер висунув низку тверджень щодо здоров’я Трампа у минулому. Зокрема, провидець заявив про нібито діагностовану деменцію та перенесений інсульт у Трампа у 2019 році. За його словами, ще один інсульт у американського президента стався у 2025 році, після якого нібито у Трампа могли виникнути судоми.
Зрештою Тревор заявив, що нібито знає, як помре президент США. За версією провидця, Трамп може померти у готелі або на курорті. Серед можливих причин він називає сильний головний біль, падіння або раптову неврологічну подію, зокрема інсульт. Однак конкретної дати смерті Трампа Тревор не називає.
Зауважимо, що остання оприлюднена медична інформація про здоров’я Трампа описує іншу картину. Після обстеження у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда лікар президента Шон Барбабелла повідомив про нормальний психічний стан, неврологічні показники, ходу та рівновагу Трампа.
Згідно з медичним висновком, Трамп набрав 30 з 30 балів за Монреальським когнітивним тестом. Серцеву функцію президента лікар назвав нормальною, а загальний стан здоров’я — відмінним. У документі не повідомлялося про діагноз деменції, інсульт або судомний розлад.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США дають тривожний прогноз щодо відставки Трампа через його здоров'я.
Також "Коментарі" писали, що Ванга передбачила точний рік смерті Путіна.