Дональд Трамп пожаловался на свою жену: чем недовольна Мелания
НОВОСТИ

Дональд Трамп пожаловался на свою жену: чем недовольна Мелания

Дональд Трамп рассказал, что его жена не разделяет его увлечение танцами на официальных мероприятиях.

7 января 2026, 11:31
Автор:
avatar

Недилько Ксения








Президент США Дональд Трамп выступил с речью на выездном заседании членов Республиканской партии Палаты представителей, где пожаловался на собственную жену Меланию, что она не любит его пляски.

"Она (Мелания) ненавидит, когда я танцую. Все хотят, чтобы я танцевал. "Любимый, это не президентское". Она действительно сказала: "Ты можешь представить, как танцует Рузвельт?" Она действительно сказала мне это. Я ответил, что, возможно, есть долгая история, о которой она не знает. Он был элегантным мужчиной, даже как демократ. Во время нападения Японии он был достаточно элегантным", – говорит Трамп.

Отметим, что карьера Рузвельта была сорвана из-за болезни, которая началась в августе 1921 года, когда Франклин с женой отдыхали на острове Кампобелло, он заболел. Его основными симптомами были лихорадка; симметричный, восходящий паралич; паралич лицевого нерва; дисфункция кишечника и мочевого пузыря; онемение и гиперестезия; и нисходящая модель обновления. Рузвельт остался навсегда парализованным ниже пояса, и ему поставили диагноз полиомиелит.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в октябре завирусилось видео в сети, как президент США Дональд Трамп станцевал под хит YMCA группы Village People после речи перед экипажем авианосца "Джордж Вашингтон". Трансляцию вел Белый дом. Американский лидер ранее выступал под эту песню. Эта музыка считается его визитной карточкой.                                                                                                                                    



