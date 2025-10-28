Президент США Дональд Трамп станцював під хіт YMCA групи Village People після промови перед екіпажем авіаносця "Джордж Вашингтон". Трансляцію вів Білий дім.

Дональд Трамп запально станцював перед військовими (ВІДЕО)

Американський лідер раніше виступав під цю пісню. Ця музика вважається його візитівкою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що журнал Time після критики з боку Трампа випустив нову обкладинку із його зображенням, повідомив кореспондент журналу Ерік Кортеллесса.

Зазначимо, що у середині жовтня журнал опублікував фото президента США Дональда Трампа на своїй обкладинці до випуску про перемир’ю між Ізраїлем та ХАМАС. Фото зроблене в незвичному ракурсі, знизу, що підкреслило всі невигідні сторони Трампа, сам же президент США назвав фото найгіршим за всю історію. Глава Білого дому визнав, що стаття про нього "досить непогана", але зажадав відкликати обкладинку, бо: "Вони “прибрали” моє волосся, а потім зʼявилося щось, що виглядало як корона, що плаває, але надзвичайно маленька. Дуже дивно! Я ніколи не любив фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і її варто відкликати. Що вони роблять і чому?", — написав Трамп на Truth Social.