Дональд Трамп поскаржився на свою дружину: чим невдоволена Меланія

" Вона (Меланія) ненавидить, коли я танцюю. Всі хочуть, щоб я танцював. "Коханий, це не президентське". Вона насправді сказала: "Ти можеш уявити, як танцює Рузвельт?" Вона насправді сказала мені це. Я відповів, що, можливо, є довга історія, про яку вона не знає. Бо він був елегантним чоловіком, навіть як демократ. Під час нападу Японії він був досить елегантним " , — каже Трамп.

Зазначимо, що кар'єру Рузвельта було зірвано через хворобу, яка почалася в серпні 1921 року, коли Франклін із дружиною відпочивали на острові Кампобелло, він захворів. Його основними симптомами були лихоманка; симетричний, висхідний параліч; параліч лицьового нерва; дисфункція кишечника та сечового міхура; оніміння та гіперестезія; та низхідна модель відновлення. Рузвельт залишився назавжди паралізованим нижче поясу, і йому поставили діагноз поліомієліт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у жовтні завірусилося відео у мережі, як президент США Дональд Трамп станцював під хіт YMCA групи Village People після промови перед екіпажем авіаносця "Джордж Вашингтон". Трансляцію вів Білий дім. Американський лідер раніше виступав під цю пісню. Ця музика вважається його візитівкою.