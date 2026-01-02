Дональд Трамп прошел еще один тест на умственные способности: какие у него результаты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что еще раз безупречно прошел когнитивное тестирование, правильно ответив на все вопросы, которые ему задавали.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

О результатах медицинского обследования глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

"Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня отличное здоровье и что я сдал на отлично (то есть дал правильные ответы на 100% поставленных вопросов!) свой когнитивный тест уже в третий раз подряд, на что ни один другой президент или бывший вице-президент не был готов уйти", — отметил он.

При этом Трамп подчеркнул, что претенденты на должности президента и вице-президента должны обязательно сдавать "серьезный и тяжелый тест" для проверки когнитивных способностей, ведь, по его словам, государством не должны руководить "глупые или некомпетентные люди".

О предварительных прохождениях медицинских обследований американский лидер рассказывал в октябре и декабре 2025 года.

В медицинском отчете, обнародованном в апреле, отмечалось, что Трамп принимает только препараты для контроля уровня холестерина, аспирин для сердечной профилактики, а также крем с мометазоном для лечения дерматологических проблем.

Тогда же сообщалось, что у президента США обнаружили "хорошо управляемый" актинический кератоз — заболевание, которое при отсутствии лечения может перерасти в рак кожи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недоверие к медицинским рекомендациям и признался, что не слишком прислушивается к советам врачей. Несмотря на возраст, он продолжает жить по собственным правилам, объясняя это "хорошей генетикой". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Трамп отметил, что сожалеет о решении пройти в октябре углубленное обследование сердца и органов брюшной полости. По его словам, это лишь усилило внимание оппонентов на тему его здоровья. Также возникла путаница по поводу самой процедуры: президент долгое время настаивал, что ему делали МРТ, хотя фактически речь шла о компьютерной томографии (КТ).



При этом глава государства открыто признал, что систематически не выполняет рекомендации. В частности, Дональд Трамп ежедневно употребляет 325 мг аспирина — дозировку, значительно превышающую стандартную профилактическую норму в 81 мг. Поэтому у него часто появляются синяки, которые он скрывает с помощью грима. Нежелание снизить дозу он объясняет "суеверностью" и стремлением иметь "жидкую кровь".