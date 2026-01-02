logo

BTC/USD

90187

ETH/USD

3134.84

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Дональд Трамп прошел еще один тест на умственные способности: какие у него результаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Дональд Трамп прошел еще один тест на умственные способности: какие у него результаты

Дональд Трамп считает, что кандидатам в президенты и вице-президента необходимо проходить «серьезный и тяжелый тест», чтобы страной не руководили «дураки».

2 января 2026, 22:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что еще раз безупречно прошел когнитивное тестирование, правильно ответив на все вопросы, которые ему задавали.

Дональд Трамп прошел еще один тест на умственные способности: какие у него результаты

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

О результатах медицинского обследования глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

"Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня отличное здоровье и что я сдал на отлично (то есть дал правильные ответы на 100% поставленных вопросов!) свой когнитивный тест уже в третий раз подряд, на что ни один другой президент или бывший вице-президент не был готов уйти", — отметил он.

При этом Трамп подчеркнул, что претенденты на должности президента и вице-президента должны обязательно сдавать "серьезный и тяжелый тест" для проверки когнитивных способностей, ведь, по его словам, государством не должны руководить "глупые или некомпетентные люди".

О предварительных прохождениях медицинских обследований американский лидер рассказывал в октябре и декабре 2025 года.

В медицинском отчете, обнародованном в апреле, отмечалось, что Трамп принимает только препараты для контроля уровня холестерина, аспирин для сердечной профилактики, а также крем с мометазоном для лечения дерматологических проблем.

Тогда же сообщалось, что у президента США обнаружили "хорошо управляемый" актинический кератоз — заболевание, которое при отсутствии лечения может перерасти в рак кожи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недоверие к медицинским рекомендациям и признался, что не слишком прислушивается к советам врачей. Несмотря на возраст, он продолжает жить по собственным правилам, объясняя это "хорошей генетикой". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Трамп отметил, что сожалеет о решении пройти в октябре углубленное обследование сердца и органов брюшной полости. По его словам, это лишь усилило внимание оппонентов на тему его здоровья. Также возникла путаница по поводу самой процедуры: президент долгое время настаивал, что ему делали МРТ, хотя фактически речь шла о компьютерной томографии (КТ).

При этом глава государства открыто признал, что систематически не выполняет рекомендации. В частности, Дональд Трамп ежедневно употребляет 325 мг аспирина — дозировку, значительно превышающую стандартную профилактическую норму в 81 мг. Поэтому у него часто появляются синяки, которые он скрывает с помощью грима. Нежелание снизить дозу он объясняет "суеверностью" и стремлением иметь "жидкую кровь".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости