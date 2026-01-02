Дональд Трамп пройшов ще один тест на розумові здібності: які у нього результати

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що вкотре бездоганно пройшов когнітивне тестування, правильно відповівши на всі запитання, які йому ставили.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Про результати медичного обстеження глава Білого дому написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Лікарі Білого дому щойно повідомили, що у мене чудове здоров’я і що я здав на відмінно (тобто дав правильні відповіді на 100% поставлених запитань!) свій когнітивний тест уже втретє поспіль, на що жоден інший президент чи колишній віцепрезидент не був готовий піти", — зазначив він.

При цьому Трамп підкреслив, що претенденти на посади президента і віцепрезидента мають обов’язково складати "серйозний і важкий тест" для перевірки когнітивних здібностей, адже, за його словами, державою не повинні керувати "дурні чи некомпетентні люди".

Про попередні проходження медичних обстежень американський лідер розповідав у жовтні та грудні 2025 року.

У медичному звіті, оприлюдненому у квітні, зазначалося, що Трамп приймає лише препарати для контролю рівня холестерину, аспірин для "серцевої профілактики", а також крем із мометазоном для лікування дерматологічних проблем.

Тоді ж повідомлялося, що у президента США виявили "добре керований" актинічний кератоз — захворювання, яке за відсутності лікування може перерости у рак шкіри.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив недовіру до медичних рекомендацій і зізнався, що не надто прислухається до порад лікарів. Незважаючи на вік, він продовжує жити за власними правилами, пояснюючи це "хорошою генетикою". Про це пише The Wall Street Journal.

Трамп зазначив, що шкодує про рішення пройти у жовтні поглиблене обстеження серця та органів черевної порожнини. За його словами, це лише посилило увагу опонентів до теми його здоров’я. Також виникла плутанина щодо самої процедури: президент тривалий час наполягав, що йому робили МРТ, хоча фактично йшлося про комп’ютерну томографію (КТ).



При цьому очільник держави відкрито визнав, що систематично не виконує лікарських рекомендацій. Зокрема, Дональд Трамп щоденно вживає 325 мг аспірину — дозування, яке значно перевищує стандартну профілактичну норму у 81 мг. Через це в нього часто з’являються синці, які він приховує за допомогою гриму. Небажання зменшити дозу він пояснює "забобонністю" та прагненням мати "рідку кров".