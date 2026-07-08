Дональд Трамп считал, что война в Украине будет самой легкой: почему она затянулась

Взаимоотношения между лидерами США и Украины вышли на новый уровень. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично подчеркнул, что его контакт с Владимиром Зеленским стал намного прочнее и позитивнее.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Мы развили хорошие отношения — от Овального кабинета и до сих пор", — подчеркнул американский лидер, вспоминая историю их коммуникации.

Украинский президент лаконично отреагировал на эти слова, намекнув на дальнейшую совместную работу. "Это не конец", — заметил Владимир Зеленский.

Глава Белого дома согласился с этим утверждением и выразил увлечение потенциалом Украины. По его словам, впереди два государства ждет еще много шагов в сотрудничестве.

"Это начало. Только начало", – отреагировал Трамп. Он также добавил, что увлекается украинским государством и его гражданами: "У этой страны большое будущее. Такая чудесная земля. Такие отличные ресурсы. Такие замечательные люди".

В то же время руководитель США откровенно поделился своим мнением о длительном масштабном конфликте. Трамп признал, что ранее ситуация казалась ему более простой, однако реальность и поведение российского диктатора заставили пересмотреть оценки. Он подчеркнул, что думал, что эта война будет самой легкой, но Путин является "сложным персонажем".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп объявил о расторжении любых договоренностей о прекращении огня с Тегераном после того, как Соединенные Штаты атаковали более 80 военных объектов на территории Ирана.