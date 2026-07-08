«Вони ку-ку»: Трамп оголосив про скасування перемир'я з Іраном після масштабних нічних ударів США

Дональд Трамп оголосив про розірвання будь-яких домовленостей щодо припинення вогню з Тегераном після того, як Сполучені Штати атакували понад 80 військових об'єктів на території Ірану

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Відносини між Вашингтоном та Тегераном остаточно зайшли у глухий кут, переросши у відкрите військове протистояння. Очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що дипломатичний шлях врегулювання конфлікту повністю вичерпано.

Трамп заявив, що для нього припинення вогню в Ірані закінчилося. Така жорстка реакція президента США викликана поведінкою іранської сторони під час перемовин. Американський лідер публічно звинуватив керівництво країни у підступності та порушенні попередніх обіцянок.

"Вони брехуни, — емоційно підкреслив президент США, пояснюючи причини зриву діалогу. — Ми укладаємо угоду. Всі згодні. Ніякої ядерної зброї. Ми укладаємо угоду. Вони виходять, розмовляють із пресою і кажуть, що ми ніколи навіть не обговорювали цього".

Поведінка іранських дипломатів та політиків викликала у Вашингтоні відверте обурення. Голова держави не став підбирати м'яких слів для оцінки дій протилежної сторони.

"З ними щось не так. Вони ненормальні", — резюмував Трамп, додавши, що більше взагалі не має бажання вести будь-які переговори чи мати справу з іранцями.

Слова президента США підкріпилися потужними діями американської армії. У ніч на 8 липня Пентагон провів масштабну військову операцію, атакувавши іранські позиції з повітря та моря. США завдали серію ударів по Ірану, вразивши понад 80 різних цілей.

Приводом для такої радикальної відповіді з боку Вашингтона стали агресивні кроки самого Тегерана напередодні. Прямою причиною масованої атаки американських сил назвали нещодавні іранські удари по трьох цивільних торгових кораблях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Трамп після російських ударів по Києву заявляв, що Путін прагне миру.