Президент США Дональд Трамп подписал Указ о введении смертной казни в Вашингтоне, в округе Колумбия для предотвращения и наказания самых ужасных преступлений. Соответствующий указ появился на сайте администрации.

Дональд Трамп ввел смертную казнь в США

Отмечается, что закон предусматривает смертную казнь для преступников, признанных виновными в совершении особо отягчающих преступлений и наказывает за наиболее позорные преступления, часто связанные с гротескным и смертельным насилием против невинных американцев.

"Этот приоритет заслуживает особого внимания, учитывая угрозы общественной безопасности в столице нашей страны. Моя администрация приняла многочисленные успешные меры по реагированию на объявленное чрезвычайное положение и защите общественной безопасности, в результате чего уровень преступности в округе Колумбия резко снизился за последние недели. Добросовестное исполнение законов о смертной казни будет частью этой постоянной работы ", – отмечает Трамп в Указе.

Генеральная прокурор США Памела Бонди, комментируя этот вопрос для Fox News накануне, высказалась категорически против отмены приговоров смертной казни. В частности, она критически отнеслась к действиям предыдущего президента Джо Байдена, помиловавшего 37 заключенных. Часть из них была переведена в тюрьму максимального уровня безопасности в штате Колорадо.

После подписания указа Бонди заявила, что Министерство юстиции будет добиваться расширения использования смертной казни на территории всей страны, а не только в Вашингтоне.

