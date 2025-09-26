Президент США Дональд Трамп підписав Указ про запровадження смертної кари у Вашингтоні, в окрузі Колумбія для запобігання та покарання найжахливіших злочинів. Відповідний указ з’явився на сайті адміністрації.

Дональд Трамп запровадив смертну кару в США

Зазначається, що закон передбачає смертну кару для злочинців, визнаних винними у скоєнні особливо обтяжуючих злочинів та карає за найбільш ганебні злочини, які часто пов'язані з гротескним та смертельним насильством проти невинних американців.

"Цей пріоритет заслуговує на особливу увагу, враховуючи загрози громадській безпеці в столиці нашої країни. Моя адміністрація вжила численні успішні заходи для реагування на оголошений надзвичайний стан та захисту громадської безпеки, в результаті чого рівень злочинності в окрузі Колумбія різко знизився за останні тижні. Сумлінне виконання законів про смертну кару буде частиною цієї постійної роботи", – наголошує Трамп в Указі.

Генеральна прокурорка США Памела Бонді, коментуючи це питання для Fox News напередодні, висловилась категорично проти скасування вироків смертній карі. Зокрема, вона критично поставилася до дій попереднього президента Джо Байдена, який помилував 37 ув'язнених. Частину з них було переведено до в'язниці максимального рівня безпеки у штаті Колорадо.

Після підписання указу Бонді заявила, що Міністерство юстиції буде домагатися розширення використання смертної кари на території всієї країни, а не лише у Вашингтоні.

