Дональд Трамп зажигательно станцевал перед военными (ВИДЕО)

Президент США станцевал под свой любимый хит YMCA

28 октября 2025, 17:58
Автор:
Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп станцевал под хит YMCA группы Village People после выступления перед экипажем авианосца "Джордж Вашингтон". Трансляцию вел Белый дом.

Американский лидер раньше выступал под эту песню. Эта музыка считается его визитной карточкой.

                                                                                             

портал "Комментарии" писал , что журнал Time после критики со стороны Трампа выпустил новую обложку с его изображением, сообщил корреспондент журнала Эрик Кортеллесса.

в середине октября журнал опубликовал фото президента США Дональда Трампа на своей обложке перед выпуском о перемирии между Израилем и ХАМАС. Фото сделано в необычном ракурсе, снизу, что подчеркнуло все невыгодные стороны Трампа, сам же президент США назвал фото худшим за всю историю. Глава Белого дома признал, что статья о нем "достаточно неплохая", но потребовал отозвать обложку, потому что: "Они "убрали" мои волосы, а потом появилось что-то, что выглядело как плавающая плавающая корона, но чрезвычайно маленькая. Очень странно! Я никогда не любил фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и ее следует отозвать. Что они делают и почему?", — написал Трамп на Truth Social.                                                                                                                                                        



