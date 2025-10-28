Президент США Дональд Трамп станцевал под хит YMCA группы Village People после выступления перед экипажем авианосца "Джордж Вашингтон". Трансляцию вел Белый дом.

Дональд Трамп зажигательно станцевал перед военными (ВИДЕО)

Американский лидер раньше выступал под эту песню. Эта музыка считается его визитной карточкой.

