Журнал Time виправився: фото Трампа замінили після невдачі
commentss НОВИНИ Всі новини

Журнал Time виправився: фото Трампа замінили після невдачі

Нова обкладинка журналу Time з фото Трампа – цього разу вдале

27 жовтня 2025, 18:55
Недилько Ксения

Журнал Time після критики з боку Трампа випустив нову обкладинку із його зображенням, повідомив кореспондент журналу Ерік Кортеллесса.

Зазначимо, що у середині жовтня журнал опублікував фото президента США Дональда Трампа на своїй обкладинці до випуску про перемир’ю між Ізраїлем та ХАМАС. Фото зроблене в незвичному ракурсі, знизу, що підкреслило всі невигідні сторони Трампа, сам же президент США назвав фото найгіршим за всю історію.

Глава Білого дому визнав, що стаття про нього "досить непогана", але зажадав відкликати обкладинку, бо: "Вони “прибрали” моє волосся, а потім зʼявилося щось, що виглядало як корона, що плаває, але надзвичайно маленька. Дуже дивно! Я ніколи не любив фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і її варто відкликати. Що вони роблять і чому?", — написав Трамп на Truth Social.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Білий дім подарував новий портрет після того, як президент Дональд Трамп поскаржився на картину, яка висіла в Капітолії Колорадо з 2019 року, повідомляє AP. Новий президентський портрет знаходиться в Капітолії Колорадо після того, як попередній, що висів у будівлі шість років, викликав гнів Дональда Трампа, який стверджував, що він "навмисно спотворює" його образ. Оригінальний портрет швидко прибрали, а цього тижня на його місці з'явився помітно суворіший — і президент, схоже, набагато задоволеніший результатом.



