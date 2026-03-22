Друг Трампа сдал свою бывшую партнерку ICE: какая причина

Давний друг президента США Дональда Трампа и специальный посланник по глобальному партнерству Паоло Замполли, возможно, был причастен к депортации своей бывшей девушки Аманды Унгаро. По данным The New York Times, дипломат якобы обратился к должностным лицам миграционной службы с просьбой задержать женщину во время судебного спора по поводу опеки над их сыном.

Паоло Замполли. Фото: Hilary Swift/The New York Times

В июне прошлого года Аманду Унгаро арестовали в Майами по обвинению в мошенничестве на работе. Как пишет издание, Замполли узнал о ее задержании и связался с чиновником американской миграционной службы ICE Дэвидом Вентуреллой, сообщив, что его бывшая находится в США с просроченной визой.

По информации источников, после этого агентам ICE в Майами якобы дали указание забрать женщину из тюрьмы до того, как она выйдет под залог. Затем Унгаро перевели под миграционный арест, а позже депортировали из США.

Сам Замполли отрицает, что просил задержать бывшую партнершу. В комментарии журналистам он заявил, что просто пытался узнать подробности ее дела.

В Министерстве внутренней безопасности, которое контролирует работу ICE, отметили, что депортация состоялась из-за просроченной визы и уголовных обвинений. Там подчеркнули, что предположения о политическом влиянии на дело безосновательны.

Паоло Замполли известен как старый знакомый Трампа и человек, который, по его словам, познакомил будущего президента с Мелания Трамп в Нью-Йорке в конце 1990-х. Сам Замполли познакомился с 17-летней моделью Амандой Унгаро в 2022 году в ночном клубе на Манхэттене. Она прибыла в США на самолете Эпштейна.

