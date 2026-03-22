Друг Трампа сдал свою бывшую партнерку ICE: какая причина
НОВОСТИ

Друг Трампа сдал свою бывшую партнерку ICE: какая причина

Паоло Замполли мог помочь депортировать свою бывшую партнершу из США.

22 марта 2026, 13:40
Slava Kot

Давний друг президента США Дональда Трампа и специальный посланник по глобальному партнерству Паоло Замполли, возможно, был причастен к депортации своей бывшей девушки Аманды Унгаро. По данным The New York Times, дипломат якобы обратился к должностным лицам миграционной службы с просьбой задержать женщину во время судебного спора по поводу опеки над их сыном.

Паоло Замполли. Фото: Hilary Swift/The New York Times

В июне прошлого года Аманду Унгаро арестовали в Майами по обвинению в мошенничестве на работе. Как пишет издание, Замполли узнал о ее задержании и связался с чиновником американской миграционной службы ICE Дэвидом Вентуреллой, сообщив, что его бывшая находится в США с просроченной визой.

По информации источников, после этого агентам ICE в Майами якобы дали указание забрать женщину из тюрьмы до того, как она выйдет под залог. Затем Унгаро перевели под миграционный арест, а позже депортировали из США.

Сам Замполли отрицает, что просил задержать бывшую партнершу. В комментарии журналистам он заявил, что просто пытался узнать подробности ее дела.

В Министерстве внутренней безопасности, которое контролирует работу ICE, отметили, что депортация состоялась из-за просроченной визы и уголовных обвинений. Там подчеркнули, что предположения о политическом влиянии на дело безосновательны.

Паоло Замполли известен как старый знакомый Трампа и человек, который, по его словам, познакомил будущего президента с Мелания Трамп в Нью-Йорке в конце 1990-х. Сам Замполли познакомился с 17-летней моделью Амандой Унгаро в 2022 году в ночном клубе на Манхэттене. Она прибыла в США на самолете Эпштейна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка рассказала, как она была депортирована из США после года без документов.

Также "Комментарии" писали, что было раскрыто содержимое тайного шкафчика Эпштейна.



Источник: https://www.nytimes.com/2026/03/20/us/paolo-zampolli-ice-melania-trump-epstein.html
