Розкрито вміст таємної шафки Епштейна: слідчі виявили шокуючі знахідки
Розкрито вміст таємної шафки Епштейна: слідчі виявили шокуючі знахідки

У секретних сховищах Джеффрі Епштейна виявили відеокасети, посібники сексуального характеру та списки контактів.

26 лютого 2026, 11:01
Автор:
avatar

Slava Kot

Видання The Telegraph отримало список предметів з однієї з секретних шафок Джеффрі Епштейна у Флориді. Він містить сотні предметів відвертого  характеру, зокрема відеокасети, DVD-диски з порнографічними відео з підлітками та "посібники для сексуальних рабинь".

Розкрито вміст таємної шафки Епштейна: слідчі виявили шокуючі знахідки

Стало відомо, що знаходилось в таємних шафках Епштейна. Фото з відкритих джерел

Згідно з описом The Telegraph, у сховищі Епштейна зберігалися комп’ютери, порнографічні журнали, VHS-касети, DVD-диски, а також тристорінковий список масажисток і 29 адресних книг. Серед вилученого матеріалу також фігурують оголені фотографії жінок, які можуть бути жертвами Епштейна. Також у шафці Епштейна знайшли секс-іграшки.

Як пише видання це сховище виявилося лише одне з шести, які, за даними слідства, Епштейн орендував у різних штатах США протягом 16 років. Згідно з даними з кредитної картки Епштейна, він почав орендувати шафки у 2003 році і користувався об’єктами аж до своєї смерті у 2019 році.

The Telegraph пише, що під час рейду поліції у Палм-Біч у 2005 році значна частина доказів зникла, зокрема три комп’ютери, однак їх клавіатури були залишені. За інформацією медіа, Епштейн нібито залучав приватних детективів для переміщення матеріалів зі своєї резиденції до таємних сховищ, щоб уникнути їх вилучення правоохоронцями. ФБР не коментує, чи були ці приміщення обшукані.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зникли документи Мін’юсту США у справі Джеффрі Епштейна, які пов’язані зі звинуваченнями проти Дональда Трампа.

Також "Коментарі" писали, що у Гокінга пояснили його фото з жінками в бікіні у скандальних файлах Епштейна.



Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/02/22/jeffrey-epstein-secret-files-storage-units-united-states/
