Друг Трампа здав свою колишню партнерку ICE: яка причина

Давній друг президента США Дональда Трампа та спеціальний посланник з глобального партнерства Паоло Замполлі можливо був причетний до депортації своєї колишньої дівчини Аманди Унгаро. За даними The New York Times, дипломат нібито звернувся до посадовців міграційної служби з проханням затримати жінку під час судової суперечки щодо опіки над їхнім сином.

Паоло Замполлі. Фото: Hilary Swift/The New York Times

В червні минулого року Аманду Унгаро заарештували в Маямі за звинуваченням у шахрайстві на роботі. Як пише видання, Замполлі дізнався про її затримання і зв’язався з високопосадовцем американської міграційної служби ICE Девідом Вентуреллою, повідомивши, що його колишня перебуває у США з простроченою візою.

За інформацією джерел, після цього агентам ICE у Маямі нібито дали вказівку забрати жінку з в’язниці до того, як вона вийде під заставу. Згодом Унгаро перевели під міграційний арешт, а пізніше депортували зі США.

Сам Замполлі заперечує, що просив затримати колишню партнерку. У коментарі журналістам він заявив, що лише намагався дізнатися подробиці її справи.

У Міністерстві внутрішньої безпеки, яке контролює роботу ICE, наголосили, що депортація відбулася через прострочену візу та кримінальні звинувачення. Там підкреслили, що припущення про політичний вплив на справу є безпідставними.

Паоло Замполлі відомий як давній знайомий Трампа і людина, яка, за його словами, познайомила майбутнього президента з Меланія Трамп у Нью-Йорку наприкінці 1990-х. Сам Замполлі познайомився з 17-річною моделлю Амандою Унгаро у 2022 році в нічному клубі на Мангеттені. Вона прибула до США на літаку Епштейна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка розповіла, як її депортували зі США після року без документів.

Також "Коментарі" писали, що було розкрито вміст таємної шафки Епштейна.