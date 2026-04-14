Друзей почти не осталось: Трамп набросился на еще одного мирового лидера

Президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой в адрес итальянского премьера Джорджии Мэлони, которую раньше считали его ключевой союзницей в ЕС. Причиной гнева стал отказ Италии присоединиться к совместным действиям США и Израиля против иранской угрозы.

Трамп не сдерживал эмоций, заявил: "Она больше не тот же человек, я шокирован ею. Я думал, что у нее есть смелость, но ошибался". Он подчеркнул, что Рим полагается на поддержку Америки и получает ресурсы из региона, однако "Италия не хочет участвовать" в обеспечении безопасности, в том числе в защите Ормузского пролива.

Отдельное возмущение политика вызвала поддержка Мэлони позиции Папы Римского. Трамп отметил, что понтифик не осознает масштабы ядерной опасности. Обращаясь к итальянской стороне, он подчеркнул: "Иран уничтожил бы Италию за две минуты, если бы была такая возможность", добавив, что европейским лидерам, похоже, безразлично наличие у Тегерана ядерного арсенала.

По мнению Трампа, современная Европа сама себя уничтожает из-за ошибочной энергетической и миграционной стратегии. "Они платят самые высокие цены на энергоносители в мире", — констатировал он, отметив, что европейцы предпочитают перекладывать ответственность на него, вместо того, чтобы бороться за собственные интересы.

