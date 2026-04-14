Друзів майже не лишилося: Трамп накинувся на ще одного світового лідера

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою критикою на адресу італійської прем’єрки Джорджії Мелоні, яку раніше вважали його ключовою союзницею в ЄС. Причиною гніву стала відмова Італії долучитися до спільних дій США та Ізраїлю проти іранської загрози.

Президент США Дональд Трамп вітає прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні біля Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 17 квітня 2025 року. Фото: Will Oliver / EPA

Трамп не стримував емоцій, заявив: "Вона більше не та сама людина, я шокований нею. Я думав, у неї є сміливість, але помилявся". Він підкреслив, що Рим покладається на підтримку Америки та отримує ресурси з регіону, проте "Італія не хоче брати участь" у забезпеченні безпеки, зокрема у захисті Ормузької протоки.

Окреме обурення політика викликала підтримка Мелоні позиції Папи Римського. Трамп зауважив, що понтифік не усвідомлює масштабів ядерної небезпеки. Звертаючись до італійської сторони, він наголосив: "Іран знищив би Італію за дві хвилини, якби була така можливість", додавши, що європейським лідерам, схоже, байдуже на наявність у Тегерана ядерного арсеналу.

На думку Трампа, сучасна Європа сама себе нищить через помилкову енергетичну та міграційну стратегію. "Вони платять найвищі ціни на енергоносії у світі", — констатував він, зазначивши, що європейці воліють перекладати відповідальність на нього, замість того, щоб боротися за власні інтереси.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на висловлювання президента США Дональда Трампа щодо Папи Римського Лева XIV, назвавши їх "абсолютно неприйнятними". За її словами, подібна риторика не відповідає повазі до духовного лідера мільйонів католиків у світі.