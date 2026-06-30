"Дух Анкориджа" и разворот Трампа: экс-посол США раскрыл кулуары заявлений Белого дома об Украине

Бывший посол США в Украине Джон Гербст заявил, что о "духе Анкориджа", о котором активно говорит российская пропаганда, нет никаких подтверждений. Он также признал, что риторика президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине в последнее время стала заметно благосклоннее к Киеву, хотя пока это не подкреплено конкретными политическими решениями.

Джон Гербст. Фото из открытых источников

Директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Гербст в комментарии "Укринформу" заявил, что смена заявлений Трампа очевидна, однако пока рано говорить, что она станет долгосрочной тенденцией.

"Риторика, безусловно, изменилась — это заметно. Будет ли это долговременным — вопрос открыт. Но я, по крайней мере, умеренно оптимистичен, поскольку это основывается на очень четком преимуществе, которое Украина получила в войне", — отметил Гербст.

Отдельно он прокомментировал утверждение российской стороны о якобы существовании неформальных договоренностей между Москвой и Вашингтоном, которые в Кремле называют "духом Анкориджа". По мнению Гербста, данная информация является частью российской пропаганды.

"Не было никакого заявления или доказательства, подтверждающих существование любого соглашения в том формате, о котором говорит Кремль", — подчеркнул экс-посол.

Гербст обратил внимание, что ни Дональд Трамп, или вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Виткофф или представители Белого дома не делали заявлений, подтверждающих существование "духа Анкориджа".

Однако, несмотря на позитивные изменения в публичной риторике американского президента, Гербст призвал оценивать, прежде всего, практические шаги Вашингтона. По его словам, новые масштабные санкции против России или другие решения, свидетельствующие об изменении политики США, пока не приняты. Дипломат считает, что делать выводы о кардинальном развороте американской позиции еще преждевременно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал неожиданное признание о тайных соглашениях с Трампом в Анкоридже по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин не откажется от войны. Столтенберг назвал единственное, что может остановить Кремль.