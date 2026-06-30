"Дух Анкориджа" і розворот Трампа: експосол США розкрив кулуари заяв Білого дому про Україну

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що "дух Анкориджа", про який активно говорить російська пропаганда, не має жодних підтверджень. Він також визнав, що риторика президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні останнім часом стала помітно прихильнішою до Києва, хоча поки це не підкріплено конкретними політичними рішеннями.

Джон Гербст. Фото з відкритих джерел

Директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст у коментарі "Укрінформу" заявив, що зміна заяв Трампа є очевидною, однак поки зарано говорити, що вона стане довгостроковою тенденцією.

"Риторика, безумовно, змінилася — це помітно. Чи буде це довготривалим — питання відкрите. Але я принаймні помірно оптимістичний, оскільки це ґрунтується на дуже чіткій перевазі, яку Україна здобула у війні", — зауважив Гербст.

Окремо він прокоментував твердження російської сторони про нібито існування неформальних домовленостей між Москвою та Вашингтоном, які в Кремлі називають "духом Анкориджа". На думку Гербста, ця інформація є частиною російської пропаганди.

"Не було жодної заяви чи доказу, які підтверджували б існування будь-якої угоди в тому форматі, про який говорить Кремль", — наголосив експосол.

Гербст звернув увагу, що ні Дональд Трамп, чи віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф чи представники Білого дому не робили заяв, які б підтверджували існування "духу Анкориджа".

Однак, попри позитивні зміни у публічній риториці американського президента, Гербст закликав оцінювати насамперед практичні кроки Вашингтона. За його словами, нових масштабних санкцій проти Росії чи інших рішень, які б свідчили про зміну політики США, поки не ухвалено. Дипломат вважає, що робити висновки про кардинальний розворот американської позиції ще передчасно.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін зробив несподіване зізнання про таємні угоди з Трампом в Анкориджі щодо України.

Також "Коментарі" писали, що Путін не відмовиться від війни. Столтенберг назвав єдине, що може зупинити Кремль.