"Дурной вопрос": Трамп резко ответил журналисту во время напряженной встречи с Зеленским

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в США Дональд Трамп подверг резкой критике журналиста за вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины в рамках предстоящего мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После встречи 28 декабря в имении Мар-а-Лаго Владимир Зеленский и Дональд Трамп вышли к журналистам на совместную пресс-конференцию. Именно здесь один из репортеров поинтересовался у американского президента, какие гарантии безопасности США могут предоставить Украине в случае заключения мирного соглашения.

"Какой глупый вопрос", — резко ответил Трамп.

Американский президент продолжил отвечать на вопросы, заверив, что это будет "крепкое соглашение", однако не предоставил никакой конкретной информации.

"Никто даже не знает, что будет указано в соглашении о безопасности. Будет соглашение о безопасности. Это будет крепкое соглашение. И европейские страны активно участвуют в этом", — добавил Трамп.

Несмотря на эмоциональную реакцию Трампа, по оценкам сторон, сама встреча прошла конструктивно. Владимир Зеленский ранее сообщал в своем Telegram-канале, что настроен осторожно оптимистично и считает, что "многие вопросы можно решить до Нового года". Это позволяет предполагать, что диалог между Киевом и Вашингтоном относительно путей завершения войны продолжается.

