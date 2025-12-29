"Дурной вопрос": Трамп резко ответил журналисту во время напряженной встречи с Зеленским

Рубрики
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в США Дональд Трамп подверг резкой критике журналиста за вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины в рамках предстоящего мирного соглашения.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
После встречи 28 декабря в имении Мар-а-Лаго Владимир Зеленский и Дональд Трамп вышли к журналистам на совместную пресс-конференцию. Именно здесь один из репортеров поинтересовался у американского президента, какие гарантии безопасности США могут предоставить Украине в случае заключения мирного соглашения.
Американский президент продолжил отвечать на вопросы, заверив, что это будет "крепкое соглашение", однако не предоставил никакой конкретной информации.
Несмотря на эмоциональную реакцию Трампа, по оценкам сторон, сама встреча прошла конструктивно. Владимир Зеленский ранее сообщал в своем Telegram-канале, что настроен осторожно оптимистично и считает, что "многие вопросы можно решить до Нового года". Это позволяет предполагать, что диалог между Киевом и Вашингтоном относительно путей завершения войны продолжается.
