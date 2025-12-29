"Дурне питання": Трамп різко відповів журналісту під час напруженої зустрічі з Зеленським

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у США Дональд Трамп різко розкритикував журналіста за запитання щодо можливих гарантій безпеки для України в межах майбутньої мирної угоди.

Після зустрічі 28 грудня в маєтку Мар-а-Лаго Володимир Зеленський та Дональд Трамп вийшли до журналістів на спільну пресконференцію. Саме тут один з репортерів поцікавився в американського президента, які саме гарантії безпеки США можуть надати Україні у разі укладення мирної угоди.

"Яке дурне питання", — різко відповів Трамп.

Американський президент продовжив відповідати на питання запевнивши, що це буде "міцна угода", однак не надав жодної конкретної інформації.

"Ніхто навіть не знає, що буде зазначено в угоді про безпеку. Буде угода про безпеку. Це буде міцна угода. І європейські країни беруть у цьому активну участь", — додав Трамп.

Попри емоційну реакцію Трампа, за оцінками сторін сама зустріч пройшла конструктивно. Володимир Зеленський раніше повідомляв у своєму Telegram-каналі, що налаштований обережно оптимістично й вважає, що "багато питань можна вирішити до Нового року". Це дає підстави припускати, що діалог між Києвом і Вашингтоном щодо шляхів завершення війни триває.

