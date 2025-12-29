logo_ukra

США "Дурне питання": Трамп різко відповів журналісту під час напруженої зустрічі з Зеленським
commentss НОВИНИ Всі новини

"Дурне питання": Трамп різко відповів журналісту під час напруженої зустрічі з Зеленським

Дональд Трамп назвав "дурним" запитання журналіста про гарантії безпеки для України під час зустрічі з Володимиром Зеленським у США.

29 грудня 2025, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у США Дональд Трамп різко розкритикував журналіста за запитання щодо можливих гарантій безпеки для України в межах майбутньої мирної угоди. 

"Дурне питання": Трамп різко відповів журналісту під час напруженої зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Після зустрічі 28 грудня в маєтку Мар-а-Лаго Володимир Зеленський та Дональд Трамп вийшли до журналістів на спільну пресконференцію. Саме тут один з репортерів поцікавився в американського президента, які саме гарантії безпеки США можуть надати Україні у разі укладення мирної угоди.

"Яке дурне питання", — різко відповів Трамп.

Американський президент продовжив відповідати на питання запевнивши, що це буде "міцна угода", однак не надав жодної конкретної інформації.

"Ніхто навіть не знає, що буде зазначено в угоді про безпеку. Буде угода про безпеку. Це буде міцна угода. І європейські країни беруть у цьому активну участь", — додав Трамп.

Попри емоційну реакцію Трампа, за оцінками сторін сама зустріч пройшла конструктивно. Володимир Зеленський раніше повідомляв у своєму Telegram-каналі, що налаштований обережно оптимістично й вважає, що "багато питань можна вирішити до Нового року". Це дає підстави припускати, що діалог між Києвом і Вашингтоном щодо шляхів завершення війни триває.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський не зміг стримати сміх після цих слів Трампа про Путіна та Україну.

Також "Коментарі" писали, що Трамп не вперше критикує журналістів, зокрема нещодавно американський президент назвав репортерку "свинкою", а ще раніше іншому журналісту наказав "заткнутися" через питання про бізнес його сім'ї.



