Два главных переговорщика Путина имеют разные взгляды на то, как закончить войну в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио планировал принять участие в мирных переговорах с украинскими представителями в Швейцарии, однако спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл туда раньше. Как сообщает NBC News, в окружении американских чиновников этот шаг расценили как попытку опередить главу Госдепа и взять переговорный процесс под собственный контроль.

Стив Уиткофф и Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По данным издания, ссылающегося на три источника, Уиткофф не проинформировал Рубио и руководство Госдепартамента о своих планах поездки.

Собеседники NBC считают, что это было сделано намеренно, чтобы спецпосланник мог вести диалог с украинской стороной по собственному усмотрению. В результате Рубио срочно прибыл в Женеву, чтобы не допустить отдельных встреч Уиткоффа с украинскими чиновниками без его участия.

Как отмечается в материале, это не первый эпизод, когда действия Уиткоффа воспринимаются в Вашингтоне как попытка обойти госсекретаря. По информации NBC News, между двумя высокопоставленными представителями администрации Трампа уже длительное время сохраняются разногласия относительно путей завершения войны в Украине и степени доверия к обещаниям России.

Источники утверждают, что Уиткофф, стремясь как можно быстрее добиться соглашения, продвигает идеи, предполагающие территориальные уступки со стороны Украины и принятие рисков для ее будущей безопасности. В то же время Рубио и ряд других чиновников выступают за усиление экономического и военного давления на Россию, считая это единственным способом вынудить Владимира Путина к уступкам. Такую позицию, по данным издания, поддерживают и европейские союзники США.

В Госдепартаменте отрицают наличие конфликта. Представитель ведомства Томми Пиготт заявил, что Рубио и Уиткофф "имеют тесные рабочие отношения и полностью разделяют цели президента". Тем не менее источники NBC News не исключают, что противостояние между ними может существенно повлиять как на исход войны в Украине, так и на восприятие политики США их союзниками и оппонентами.

