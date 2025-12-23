Два головні переговорники Путіна мають різні погляди на те, як закінчити війну в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо планував взяти участь у мирних переговорах з українськими представниками у Швейцарії, проте спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф прибув туди раніше. Як повідомляє NBC News, в оточенні американських чиновників цей крок розцінили як спробу випередити главу Держдепу та взяти переговорний процес під власний контроль.

Стів Віткофф та Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, що посилається на три джерела, Віткофф не поінформував Рубіо та керівництво Держдепартаменту про свої плани поїздки.

Співрозмовники NBC вважають, що це було зроблено навмисно, щоб спецпосланець міг вести діалог з українською стороною на власний розсуд. В результаті Рубіо терміново прибув до Женеви, щоб не допустити окремих зустрічей Віткоффа з українськими чиновниками без його участі.

Як зазначається у матеріалі, це не перший епізод, коли дії Віткоффа сприймаються у Вашингтоні як спроба обійти держсекретаря. За інформацією NBC News, між двома високопоставленими представниками адміністрації Трампа вже тривалий час зберігаються розбіжності щодо шляхів завершення війни в Україні та ступеня довіри до обіцянок Росії.

Джерела стверджують, що Віткофф, прагнучи якнайшвидше досягти угоди, просуває ідеї, що передбачають територіальні поступки з боку України та прийняття ризиків для її майбутньої безпеки. Водночас Рубіо та низка інших чиновників виступають за посилення економічного та військового тиску на Росію, вважаючи це єдиним способом змусити Володимира Путіна до поступок. Таку позицію за даними видання підтримують і європейські союзники США.

У Держдепартаменті заперечують наявність конфлікту. Представник відомства Томмі Піготт заявив, що Рубіо та Віткофф "мають тісні робочі відносини і повністю поділяють цілі президента". Проте джерела NBC News не виключають, що протистояння між ними може суттєво вплинути як на кінець війни в Україні, так і на сприйняття політики США їхніми союзниками та опонентами.

