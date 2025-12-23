logo_ukra

BTC/USD

87510

ETH/USD

2962.84

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Два головні переговорники Путіна мають різні погляди на те, як закінчити війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Два головні переговорники Путіна мають різні погляди на те, як закінчити війну в Україні

NBC News пише про те, що Рубіо та Віткофф мають різні погляди на те, як закінчити війну в Україні

23 грудня 2025, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Держсекретар США Марко Рубіо планував взяти участь у мирних переговорах з українськими представниками у Швейцарії, проте спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф прибув туди раніше. Як повідомляє NBC News, в оточенні американських чиновників цей крок розцінили як спробу випередити главу Держдепу та взяти переговорний процес під власний контроль.

Два головні переговорники Путіна мають різні погляди на те, як закінчити війну в Україні

Стів Віткофф та Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, що посилається на три джерела, Віткофф не поінформував Рубіо та керівництво Держдепартаменту про свої плани поїздки.

Співрозмовники NBC вважають, що це було зроблено навмисно, щоб спецпосланець міг вести діалог з українською стороною на власний розсуд. В результаті Рубіо терміново прибув до Женеви, щоб не допустити окремих зустрічей Віткоффа з українськими чиновниками без його участі.

Як зазначається у матеріалі, це не перший епізод, коли дії Віткоффа сприймаються у Вашингтоні як спроба обійти держсекретаря. За інформацією NBC News, між двома високопоставленими представниками адміністрації Трампа вже тривалий час зберігаються розбіжності щодо шляхів завершення війни в Україні та ступеня довіри до обіцянок Росії.

Джерела стверджують, що Віткофф, прагнучи якнайшвидше досягти угоди, просуває ідеї, що передбачають територіальні поступки з боку України та прийняття ризиків для її майбутньої безпеки. Водночас Рубіо та низка інших чиновників виступають за посилення економічного та військового тиску на Росію, вважаючи це єдиним способом змусити Володимира Путіна до поступок. Таку позицію за даними видання підтримують і європейські союзники США.

У Держдепартаменті заперечують наявність конфлікту. Представник відомства Томмі Піготт заявив, що Рубіо та Віткофф "мають тісні робочі відносини і повністю поділяють цілі президента". Проте джерела NBC News не виключають, що протистояння між ними може суттєво вплинути як на кінець війни в Україні, так і на сприйняття політики США їхніми союзниками та опонентами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході пояснили любов Віткоффа до РФ: ким виявився головний переговорник Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/white-house/sudden-trips-security-lapses-steve-witkoff-marco-rubios-clashing-diplo-rcna249464
Теги:

Новини

Всі новини