Джей Ди Вэнс объяснил, почему Трамп внезапно изменил свою позицию

Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп все больше убеждается, что война России против Украины крайне невыгодна для Москвы.
Дональд Трамп
Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Дж. Д. Вэнс, сообщает Белый дом.
По его словам, Трамп отдает себе отчет: затягивание боевых действий вредит именно России, а ключ к миру заключается в конкретных шагах, которые должен сделать Кремль.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что назван показательный момент в изменении заявлений Трампа об Украине. Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности поддержать возвращение всех оккупированных территорий Украине вызвало удивление среди политических экспертов и медиа. Свое видение этой риторики озвучил политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что такая позиция является результатом растущей субъектности Украины на международной арене, а не внезапного изменения курса.
По словам Загороднего, подобная риторика – следствие целенаправленной подготовки. В частности, визит в Украину Кита Келлога и представителей команды Трампа не был случайным. Они провели ряд встреч, изучали ситуацию "на местах", оценивали потенциал украинского военно-промышленного комплекса, а также собирали данные для дальнейшего анализа. Как подчеркивает эксперт, результаты этих отчетов показали, что Украина не только сохраняет устойчивость, но и демонстрирует стратегическое сопротивление. Это и послужило основой для переосмысления подхода.