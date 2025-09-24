logo

BTC/USD

113647

ETH/USD

4172.79

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Джей Ди Вэнс объяснил, почему Трамп внезапно изменил свою позицию
commentss НОВОСТИ Все новости

Джей Ди Вэнс объяснил, почему Трамп внезапно изменил свою позицию

Американский президент ждет от России шагов по завершению войны.

24 сентября 2025, 22:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп все больше убеждается, что война России против Украины крайне невыгодна для Москвы.

Джей Ди Вэнс объяснил, почему Трамп внезапно изменил свою позицию

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Дж. Д. Вэнс, сообщает Белый дом.

По его словам, Трамп отдает себе отчет: затягивание боевых действий вредит именно России, а ключ к миру заключается в конкретных шагах, которые должен сделать Кремль.

Президент видит цифры. Он очень пристально реагирует на реальную ситуацию. А реальность такова: мы вели переговоры с россиянами и украинцами в вере, и я вижу, что президент крайне нетерпелив к России. Он не чувствует, что они достаточно готовы предложить что-либо для завершения войны", — заявил Венс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что назван показательный момент в изменении заявлений Трампа об Украине. Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности поддержать возвращение всех оккупированных территорий Украине вызвало удивление среди политических экспертов и медиа. Свое видение этой риторики озвучил политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что такая позиция является результатом растущей субъектности Украины на международной арене, а не внезапного изменения курса.

По словам Загороднего, подобная риторика – следствие целенаправленной подготовки. В частности, визит в Украину Кита Келлога и представителей команды Трампа не был случайным. Они провели ряд встреч, изучали ситуацию "на местах", оценивали потенциал украинского военно-промышленного комплекса, а также собирали данные для дальнейшего анализа. Как подчеркивает эксперт, результаты этих отчетов показали, что Украина не только сохраняет устойчивость, но и демонстрирует стратегическое сопротивление. Это и послужило основой для переосмысления подхода.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости