logo_ukra

BTC/USD

113647

ETH/USD

4172.79

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Джей Ді Венс пояснив, чому Трамп раптово змінив свою позицію
commentss НОВИНИ Всі новини

Джей Ді Венс пояснив, чому Трамп раптово змінив свою позицію

Американський президент чекає від Росії кроків щодо завершення війни.

24 вересня 2025, 22:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп дедалі більше переконується, що війна Росії проти України є вкрай невигідною для Москви.

Джей Ді Венс пояснив, чому Трамп раптово змінив свою позицію

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Дж. Д. Венс, повідомляє Білий дім.

За його словами, Трамп усвідомлює: затягування бойових дій шкодить саме Росії, а ключ до миру полягає у конкретних кроках, які має зробити Кремль.

"Президент бачить цифри. Він дуже уважно реагує на реальну ситуацію. А реальність така: ми вели переговори з росіянами та українцями у добрій вірі, і я бачу, що президент вкрай нетерплячий до Росії. Він не відчуває, що вони достатньо готові запропонувати щось для завершення війни", — заявив Венс.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що названо показовий момент у зміні заяв Трампа про Україну. Нещодавня заява президента США Дональда Трампа про готовність підтримати повернення всіх окупованих територій Україні викликала здивування серед політичних експертів та медіа. Своє бачення цієї риторики озвучив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши: така позиція є результатом зростаючої суб’єктності України на міжнародній арені, а не раптової зміни курсу.

За словами Загороднього, подібна риторика — наслідок цілеспрямованої підготовки. Зокрема, візит до України Кіта Келлога та представників команди Трампа не був випадковим. Вони провели низку зустрічей, вивчали ситуацію "на місцях", оцінювали потенціал українського військово-промислового комплексу, а також збирали дані для подальшого аналізу. Як підкреслює експерт, результати цих звітів засвідчили, що Україна не лише зберігає стійкість, але й демонструє здатність до стратегічного опору. Це й стало основою для переосмислення підходу.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини