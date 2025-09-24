Джей Ді Венс пояснив, чому Трамп раптово змінив свою позицію

Президент США Дональд Трамп дедалі більше переконується, що війна Росії проти України є вкрай невигідною для Москви.

Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Дж. Д. Венс, повідомляє Білий дім.

За його словами, Трамп усвідомлює: затягування бойових дій шкодить саме Росії, а ключ до миру полягає у конкретних кроках, які має зробити Кремль.

"Президент бачить цифри. Він дуже уважно реагує на реальну ситуацію. А реальність така: ми вели переговори з росіянами та українцями у добрій вірі, і я бачу, що президент вкрай нетерплячий до Росії. Він не відчуває, що вони достатньо готові запропонувати щось для завершення війни", — заявив Венс.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що названо показовий момент у зміні заяв Трампа про Україну. Нещодавня заява президента США Дональда Трампа про готовність підтримати повернення всіх окупованих територій Україні викликала здивування серед політичних експертів та медіа. Своє бачення цієї риторики озвучив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши: така позиція є результатом зростаючої суб’єктності України на міжнародній арені, а не раптової зміни курсу.

За словами Загороднього, подібна риторика — наслідок цілеспрямованої підготовки. Зокрема, візит до України Кіта Келлога та представників команди Трампа не був випадковим. Вони провели низку зустрічей, вивчали ситуацію "на місцях", оцінювали потенціал українського військово-промислового комплексу, а також збирали дані для подальшого аналізу. Як підкреслює експерт, результати цих звітів засвідчили, що Україна не лише зберігає стійкість, але й демонструє здатність до стратегічного опору. Це й стало основою для переосмислення підходу.

