Джей Ди Вэнс снова станет отцом: что известно

50-й вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс вместе со второй леди США Ушей Чилукури сообщили, что их семья вскоре пополнится еще одним ребенком. Супруги ожидают четвертого ребенка. В настоящее время пара уже воспитывает троих детей — Эвана, родившегося в 2017 году, Вивека 2020 года рождения и Мирабель, появившейся на свет в 2021 году.

Джей Ди Вэнс и Уша Чилукури (фото из открытых источников)

О радостной новости семья Венсов сообщила в социальных сетях. Супруги также раскрыли пол будущего ребенка: Джей Ди и Уша ждут еще одного сына, который должен родиться в конце июля.

"Мы рады поделиться с вами новостью о том, что Уша в четвертый раз беременна, у нас будет мальчик. Уша и малыш чувствуют себя хорошо, мы готовимся встретиться с ним в конце июля", — написали вице-президент и вторая леди. Они также выразили благодарность врачам за внимание и заботу об их семье.

Известно, что Джей Ди Венс и Уша Чилукури познакомились в 2013 году во время учебы в Йельской школе права. Сначала их объединила общая заинтересованность обучением, а затем между ними завязались романтические отношения. В 2014 году пара вышла замуж, проведя межконфессиональную церемонию, ведь Чилукури исповедует индуизм, тогда как Вэнс является христианином. Супруги воспитывают троих детей и готовятся к рождению четвертого ребенка.

Уша Вэнс стала первой женщиной в истории США, ожидающей ребенка, находясь в статусе второй леди.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во время торжеств по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты США в Калифорнии произошел инцидент с участием кортежа вице-президента США Джей Ди Венса. Один из артиллерийских снарядов, выпущенных во время демонстрационных стрельб, рано взорвался, а его осколки упали на мотоцикл охраны вице-президента.

Инцидент произошел 18 октября на военной базе Camp Pendleton. Во время живой демонстрации боевых действий 155-миллиметровый артиллерийский снаряд сдетонировал раньше, чем планировалось. В результате взрыва обломки попали не только на технику охраны Венса, но и на автомобиль Калифорнийского дорожного патруля (CHP), сопровождавший кортеж.

