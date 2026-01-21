Джей Ді Венс знову стане батьком: що відомо

50-й віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс разом із другою леді США Ушею Чілукурі повідомили, що їхня родина незабаром поповниться ще однією дитиною. Подружжя очікує на четверту дитину. Наразі пара вже виховує трьох дітей — Евана, який народився у 2017 році, Вівека 2020 року народження та Мірабель, яка з’явилася на світ у 2021 році.

Джей Ді Венс і Уша Чілукурі (фото з відкритих джерел)

Про радісну новину сім’я Венсів повідомила у соціальних мережах. Подружжя також розкрило стать майбутньої дитини: Джей Ді та Уша чекають на ще одного сина, який має народитися наприкінці липня.

"Ми раді поділитися з вами новиною про те, що Уша вчетверте вагітна, у нас буде хлопчик. Уша і малюк почуваються добре, ми готуємося зустрітися з ним наприкінці липня", — написали віцепрезидент і друга леді. Вони також висловили вдячність лікарям за увагу та турботу про їхню сім’ю.

Відомо, Джей Ді Венс і Уша Чілукурі познайомилися у 2013 році під час навчання в Єльській школі права. Спершу їх поєднала спільна зацікавленість навчанням, а згодом між ними зав’язалися романтичні стосунки. У 2014 році пара одружилася, провівши міжконфесійну церемонію, адже Чілукурі сповідує індуїзм, тоді як Венс є християнином. Подружжя виховує трьох дітей і нині готується до народження четвертої дитини.

Уша Венс стала першою жінкою в історії США, яка очікує на дитину, перебуваючи у статусі другої леді.

