logo

BTC/USD

101098

ETH/USD

3367.86

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Джей Ди Вэнс стал центром скандала и сплетен: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Джей Ди Вэнс стал центром скандала и сплетен: в чем причина

В США ходят слухи вокруг Джей Ди Вэнса и вдовы Чарли Кирка Эрики. Новым поводом для спекуляций стало их тёплое объятие на публичном выступлении

4 ноября 2025, 18:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В США уже несколько дней вызывает бурю обсуждений короткий эпизод, произошедший на сцене Университета Миссисипи: объятие между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Эрикой Кирк, вдовой застреленного активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка. Об этом пишет BILD.

Джей Ди Вэнс стал центром скандала и сплетен: в чем причина

Джей Ди Вэнс стал центром скандала и сплетен: что стало причиной

На мероприятии Turning Point USA — организации Чарли Кирка, теперь возглавляемой Эрикой Кирк — Вэнс был приглашён как спикер. Когда вице-президент вышел на сцену, Кирк встретила его очень тёплыми объятиями: Вэнс положил руки ей на талию, а она провела рукой по его волосам.

В соцсетях обсуждают не только сам жест, но и в целом поведение Эрики после гибели мужа. Некоторые критики обвиняют её в неуместном поведении и чрезмерной открытости. Сама Эрика представила Джей Ди Вэнса как "своего хорошего друга", у которого есть сходства с её покойным супругом:

"Никто никогда не заменит моего мужа. Но я вижу некоторые сходства между ним и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Правда", — сказала она в приветственной речи.

Как пишет People, на этом мероприятии присутствовала и "вторая леди" США Уша Вэнс. Джей Ди Вэнс, католик, женат на американке индийского происхождения и индуистке с 2014 года, у пары трое детей. В ходе выступления вице-президент повторил, что надеется на возможное обращение жены в христианство:

"Я верю в христианское Евангелие и надеюсь, что моя жена однажды увидит это так же", — сказал он, однако Уша Вэнс не раз это исключала.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Джей Ди Вэнс на Хеллоуин был в костюме мема на самого себя.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости