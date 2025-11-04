logo_ukra

Джей Ді Венс став центром скандалу і пліток: у чому причина

У США ходять чутки навколо Джей Ді Венса та вдови Чарлі Кірка Еріки. Новим приводом для спекуляцій стали їхні теплі обійми на публічному виступі

4 листопада 2025, 18:31
Недилько Ксения

У США вже кілька днів викликає бурю обговорень короткий епізод, що стався на сцені Університету Міссісіпі: обійми між віце-президентом Джей Ді Венсом та Ерікою Кірк, вдовою застреленого активіста та прихильника Трампа Чарлі Кірка. Про це пише BILD.

На заході Turning Point USA — організації Чарлі Кірка, яку тепер очолює Еріка Кірк — Венс, був запрошений як спікер. Коли віце-президент вийшов на сцену, Кірк зустріла його дуже теплими обіймами: Венс поклав їй руки на талію, а вона провела рукою по його волоссю.

У соцмережах обговорюють не лише сам жест, а й загалом поведінку Еріки після загибелі чоловіка. Деякі критики звинувачують її у недоречній поведінці та надмірній відкритості. Сама Еріка представила Джей Ді Венса як "свого хорошого друга", який має подібності з її покійним чоловіком:

"Ніхто ніколи не замінить мого чоловіка. Але я бачу деякі подібності між ним та віце-президентом Джей Ді Венсом. Правда", — сказала вона у вітальній промові.

Як пише People, на цьому заході була присутня і "друга леді" США Уша Венс. Джей Ді Венс, католик, одружений з американкою індійського походження та індуїсткою з 2014 року, має пару троє дітей. Під час виступу віце-президент повторив, що сподівається на можливе звернення дружини до християнства:

"Я вірю в християнське Євангеліє і сподіваюся, що моя дружина якось побачить це так само", — сказав він, проте Уша Венс не раз це виключала.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Джей Ді Венс на Хелловін був у костюмі мема на самого себе.                                                                                     



