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Джо Байден подверг критике британского премьера Лиз Трасс

Американский президент высказался по поводу последних действий британского политка.

сегодня, 10:11
Автор:

Slava Kot
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Президент США Джо Байден подверг критике действия Лиз Трасс по финансовым вопросам, ведь британская премьер отказалась от снижения корпоративного налога в своей стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters. Лиз Трасс уволила 14 октября своего министра финансов Кваси Квартенга из-за резкого падения фунта на финансовых рынках и отменила часть предложенных им реформ, в том числе и снижение налогов.

Джо Байден подверг критике британского премьера Лиз Трасс

Лиз Трасс и Джо Байден. Фото из открытых источников

На такие действия Джо Байден отреагировал во время своего визита в штат Орегон для поддержки демократа Тину Котек на предстоящих выборах.

Байден считает действия Трасс неправильными и критически отреагировал на последние политические события в Великобритании.

"Я был не единственным, кто считал, что это ошибка. Я считаю, что идея сократить налоги для сверхбогатых людей… я не соглашаюсь с этой политикой, но это зависит от Великобритании, а не от меня", — рассказал Джо Байден журналистам в Орегоне. 

Байден также отметил, что для США понижения фунта идут только на пользу, ведь это выгодно для импорта. Но президент США подчеркнул, что его беспокоит остальной мир, где отсутствует экономический рост и нет разумной политики, что привело к глобальной инфляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об обвинении президента США Джо Байдена передать Украине современные системы противовоздушной обороны. Такой шаг лидер Америки сделал после масштабной террористической атаки на Украину Российской Федерации, запустившей 84 ракеты.

Также "Комментарии" писали о скандале в который попала лидер Соединенного Королевства Лиз Трасс. Премьер-министр Великобритании обвиняется в незаконных финансовых расходах на предыдущей должности.



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Источник: https://www.reuters.com/world/uk/biden-uks-truss-original-economic-plan-was-mistake-2022-10-15/
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