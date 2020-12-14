Джо Байден получил первые голоса выборщиков

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Ольга Чародий
Сегодня, соблюдая
необходимый протокол по американским выборам,
проходит финальная часть выборов, когда
за американского президента отдают свой
голос выборщики. Первый штат, который проголосовал за Джо Байдена –
это Вермонт.
ФОТО: Из открытых источников
Как пишет The Washington Post, за будущего хозяина Овального кабинета отдали голоса трех выборщиков. Кроме того, скоро станут известны голоса выборщиков в таких штатах как Индиана, Нью-Гэмпшир и Теннеси.
Голоса выборщиков ране было протокольной частью после основных выборов, но после того, как Дональд Трамп отказался принимать проигрыш и подал иски в суды, вся выборная часть придерживается точного протокола. Как заявил Джо Байден, как только пока что действующий глава Белого дома покинет резиденцию, во всем Белом доме состоится генеральная уборка с дезинфекцией. Как говорится в заявлении представительства Джо Байдена, на данный шаг они решились из-за распространения ковидной инфекции.
В частности, перед приездом Байдена и его команды будут "тщательно очищены и продезинфицированы" все поверхности, к которым команда Трампа прикасалась в последние моменты его президентства. Например, дверные ручки, выключатели и мебель. Для этого дезинфекцию сделает частная фирма, с которой администрация общих служб заключила контракт. Ранее Джо Байден по версии журнала Time стал обладателем звания "Человек года". В издании отметили, что Байден во время президентской гонки набрал наибольшее число голосов в истории США, тем самым побив рекорд Барака Обамы.
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