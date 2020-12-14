Джо Байден получил первые голоса выборщиков

Сегодня, соблюдая необходимый протокол по американским выборам, проходит финальная часть выборов, когда за американского президента отдают свой голос выборщики. Первый штат, который проголосовал за Джо Байдена – это Вермонт.

ФОТО: Из открытых источников

Как пишет The Washington Post, за будущего хозяина Овального кабинета отдали голоса трех выборщиков. Кроме того, скоро станут известны голоса выборщиков в таких штатах как Индиана, Нью-Гэмпшир и Теннеси.

Голоса выборщиков ране было протокольной частью после основных выборов, но после того, как Дональд Трамп отказался принимать проигрыш и подал иски в суды, вся выборная часть придерживается точного протокола. Как заявил Джо Байден, как только пока что действующий глава Белого дома покинет резиденцию, во всем Белом доме состоится генеральная уборка с дезинфекцией. Как говорится в заявлении представительства Джо Байдена, на данный шаг они решились из-за распространения ковидной инфекции.

В частности, перед приездом Байдена и его команды будут "тщательно очищены и продезинфицированы" все поверхности, к которым команда Трампа прикасалась в последние моменты его президентства. Например, дверные ручки, выключатели и мебель. Для этого дезинфекцию сделает частная фирма, с которой администрация общих служб заключила контракт. Ранее Джо Байден по версии журнала Time стал обладателем звания "Человек года". В издании отметили, что Байден во время президентской гонки набрал наибольшее число голосов в истории США, тем самым побив рекорд Барака Обамы.

Напомним, "Комментарии" писали, действующий президент планирует "грандиозный финал" своей политической деятельности. Поэтому он не будет приветствовать Джо Байдена с новой должностью. Вместо этого в день инаугурации нового президента Трамп хочет вылететь на вертолете из Белого дома и отправиться во Флориду, где он устроит митинг против Байдена.

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