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Джо Байден получил первые голоса выборщиков

Штат Вермонт стал первым штатом, который сообщил о результатах своей коллегии выборщиков. За будущего президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис отдали голоса трех выборщиков

сегодня, 18:53
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня,  соблюдая необходимый протокол по американским выборам,  проходит финальная часть выборов, когда  за  американского президента  отдают свой  голос выборщики.  Первый  штат, который проголосовал за Джо Байдена – это Вермонт.

Джо Байден получил первые голоса выборщиков

ФОТО: Из открытых источников

Как пишет The Washington Post, за  будущего хозяина Овального кабинета отдали  голоса трех выборщиков. Кроме того, скоро станут известны  голоса  выборщиков в таких штатах как Индиана, Нью-Гэмпшир и Теннеси.

Голоса выборщиков  ране было  протокольной частью после  основных  выборов,  но после того, как Дональд Трамп  отказался принимать  проигрыш и подал  иски в суды,  вся выборная часть придерживается  точного протокола. Как  заявил Джо Байден, как  только пока что  действующий  глава Белого  дома  покинет резиденцию, во всем Белом доме  состоится  генеральная уборка с дезинфекцией. Как  говорится в  заявлении  представительства Джо Байдена,  на  данный  шаг  они решились из-за  распространения ковидной инфекции.

В частности, перед приездом Байдена и его команды будут "тщательно очищены и продезинфицированы" все поверхности, к которым команда Трампа прикасалась в последние моменты его президентства. Например, дверные ручки, выключатели и мебель. Для этого  дезинфекцию  сделает частная фирма, с которой  администрация общих служб заключила контракт. Ранее Джо Байден по версии  журнала Time  стал обладателем звания "Человек года". В издании отметили, что Байден во время президентской  гонки набрал наибольшее число голосов в истории США, тем самым побив рекорд Барака Обамы.

 Напомним, "Комментарии" писали, действующий президент планирует "грандиозный финал" своей политической деятельности. Поэтому он не будет приветствовать Джо Байдена с новой должностью. Вместо этого в день инаугурации нового президента Трамп хочет вылететь на вертолете из Белого дома и отправиться во Флориду, где он устроит митинг против Байдена.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fpolitics%2f2020%2f12%2f14%2fbiden-transition-electoral-college-live-updates%2f
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