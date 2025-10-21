logo

Главная Новости Мир США Джо Байден позвонил в колокол в больнице: что это значит
commentss НОВОСТИ Все новости

Джо Байден позвонил в колокол в больнице: что это значит

Джо Байден завершил курс лучевой терапии от рака простаты и позвонил в символический звон в больнице.

21 октября 2025, 15:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии по борьбе с раком простаты. Символическим жестом завершения лечения стал звон в специальный колокол в больнице Пенсильванского университета, обозначающий победу пациента над тяжелым этапом лечения.

Джо Байден позвонил в колокол в больнице: что это значит

Джо Байден. Фото из открытых источников

Дочь Байдена, Эшли, поделилась трогательным видео в своем Instagram, на кадрах 82-летний политик улыбается и звонит в колокол.

"Звон в колокол! Спасибо невероятным врачам, медсестрам и персоналу Penn Medicine. Мы очень благодарны! Папа был таким чертовски храбрым на протяжении всего лечения. Благодарна", — написала Эшли Байден.

Традиция звона в колокол стала символом надежды для многих онкобольных в США. Пациенты звонят по нем после завершения лучевой терапии или химиотерапии, как знак завершения важного этапа борьбы с болезнью.

Джо Байден позвонил в колокол в больнице: что это значит - фото 2

Байден звонит в колокол в больнице

Джо Байден позвонил в колокол в больнице: что это значит - фото 2

Родные Байдена поздравляют его с окончанием курса химиотерапии

Представители Джо Байдена подтвердили CNN, что он завершил курс лучевой терапии после диагноза "агрессивная форма рака простаты". По данным врачей, рак простаты с метастазами был классифицирован 9 баллами по шкале Глисона. Пока неизвестно, вылечился ли Джо Байден. Спикер экс-президента не раскрыл деталей, но подчеркнул, что лечение проходило успешно.

Борьба с онкологией имеет для Байдена личное измерение, ведь в 2015 году его сын Бо Байден умер от рака мозга. Именно после этой трагедии Джо Байден положил начало инициативе Cancer Moonshot, цель которой ускорить исследование и лечение рака.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о финансовых проблемах Байдена.

Также "Комментарии" писали, что в США из-за рака простаты Байдена могут возбудить уголовное дело против его супруги.



Источник: https://www.instagram.com/stories/ashleyblazerbiden/
