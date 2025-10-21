logo_ukra

Джо Байден подзвонив у дзвін у лікарні: що це означає
commentss НОВИНИ Всі новини

Джо Байден подзвонив у дзвін у лікарні: що це означає

Джо Байден завершив курс променевої терапії від раку простати та подзвонив у символічний дзвін у лікарні.

21 жовтня 2025, 15:25
Автор:
Slava Kot

Колишній президент США Джо Байден завершив курс променевої терапії у боротьбі з раком простати. Символічним жестом завершення лікування став дзвін у спеціальний дзвін у лікарні Пенсильванського університету, що позначає перемогу пацієнта над важким етапом лікування.

Джо Байден подзвонив у дзвін у лікарні: що це означає

Джо Байден. Фото з відкритих джерел

Донька Байдена, Ешлі, поділилася зворушливим відео у своєму Instagram, на кадрах 82-річний політик усміхається та дзвонить у дзвін.

"Дзвін у дзвін! Дякуємо неймовірним лікарям, медсестрам та персоналу Penn Medicine. Ми дуже вдячні! Тато був таким чортівськи хоробрим протягом усього лікування. Вдячна", — написала Ешлі Байден.

Традиція дзвін у дзвін став символом надії для багатьох онкохворих у США. Пацієнти дзвонять у нього після завершення променевої терапії чи хіміотерапії, як знак завершення важливого етапу боротьби з хворобою.

Джо Байден подзвонив у дзвін у лікарні: що це означає - фото 2

Байден дзвонить у дзвін у лікарні

Джо Байден подзвонив у дзвін у лікарні: що це означає - фото 2

Рідні Байдена вітають його з закінченням курсу хіміотерапії

Представники Джо Байдена підтвердили CNN, що він завершив курс променевої терапії після діагнозу "агресивна форма раку простати". За даними лікарів, рак простати з метастазами було класифіковано 9 балами за шкалою Глісона. Наразі невідомо, чи вилікувався Джо Байден. Речник експрезидента не розкрив деталей, але підкреслив, що лікування проходило успішно.

Боротьба з онкологією має для Байдена особистий вимір, адже у 2015 році його син Бо Байден помер від раку мозку. Саме після цієї трагедії Джо Байден започаткував ініціативу Cancer Moonshot, мета якої прискорити дослідження та лікування раку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про фінансові проблеми Байдена.

Також "Коментарі" писали, що в США через рак простати Байдена можуть відкрити кримінальну справу проти його дружини.



Джерело: https://www.instagram.com/stories/ashleyblazerbiden/
