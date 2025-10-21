Джо Байден подзвонив у дзвін у лікарні: що це означає

Колишній президент США Джо Байден завершив курс променевої терапії у боротьбі з раком простати. Символічним жестом завершення лікування став дзвін у спеціальний дзвін у лікарні Пенсильванського університету, що позначає перемогу пацієнта над важким етапом лікування.

Джо Байден. Фото з відкритих джерел

Донька Байдена, Ешлі, поділилася зворушливим відео у своєму Instagram, на кадрах 82-річний політик усміхається та дзвонить у дзвін.

"Дзвін у дзвін! Дякуємо неймовірним лікарям, медсестрам та персоналу Penn Medicine. Ми дуже вдячні! Тато був таким чортівськи хоробрим протягом усього лікування. Вдячна", — написала Ешлі Байден.

Традиція дзвін у дзвін став символом надії для багатьох онкохворих у США. Пацієнти дзвонять у нього після завершення променевої терапії чи хіміотерапії, як знак завершення важливого етапу боротьби з хворобою.

Байден дзвонить у дзвін у лікарні

Рідні Байдена вітають його з закінченням курсу хіміотерапії

Представники Джо Байдена підтвердили CNN, що він завершив курс променевої терапії після діагнозу "агресивна форма раку простати". За даними лікарів, рак простати з метастазами було класифіковано 9 балами за шкалою Глісона. Наразі невідомо, чи вилікувався Джо Байден. Речник експрезидента не розкрив деталей, але підкреслив, що лікування проходило успішно.

Боротьба з онкологією має для Байдена особистий вимір, адже у 2015 році його син Бо Байден помер від раку мозку. Саме після цієї трагедії Джо Байден започаткував ініціативу Cancer Moonshot, мета якої прискорити дослідження та лікування раку.

