Джо Байден сообщил о выходе из президентской гонки в США (ДОКУМЕНТ)

Американский президент Джо Байден объявил о своем решении выйти из президентской гонки. В своем заявлении Байден выразил благодарность за возможность служить как президент и отметил, что хотя он сначала намеревался баллотироваться на второй срок, теперь предпочитает сосредоточиться на выполнении своих обязанностей до конца срока.

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Для меня было величайшей честью в моей жизни служить вам как президент. И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента на остаток моего срока, — заявил Байден.

Президент пообещал предоставить больше информации о своем решении в ближайшие дни. Причиной такого шага стало то, что после дебатов с Дональдом Трампом, многие считающими провальными для Байдена, возросло внимание к его дальнейшей политической карьере.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байдена "добивают" . Стало известно, кто его заменит в президентской гонке. Похоже, что Джо Байдена, как в поговорке "начали бить вместе", отметил политтехнолог Олег Постернак и добавил, стоит готовиться в ближайшую неделю к новому повороту в избирательной кампании.

Кроме того, он напомнил, что уже и бывший шеф Байдена Барак Обама считает, что шансы президента Байдена к победе значительно снизились и ему необходимо серьезно рассмотреть жизнеспособность его кандидатуры.

По его словам, президентом Байдена еще останется, а вот кандидатом вероятнее всего нет. После его объявления начнется охота за "чикагскими" голосами — голосами делегатов съезда Демократической партии.

