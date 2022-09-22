Джо Байден выступил в ООН и раскритиковал Россию, желающую уничтожить Украину

Президент США Джо Байден вечером 21 сентября обвинил Российскую Федерацию в "безрассудных" и "безответственных" угрозах применения ядерного оружия. Кроме того, американский президент настаивает, что Россия нарушила главные принципы членства в ООН, когда напала на Украину. Как сообщает информационное агентство Reuters, такое заявление Байдена прозвучало на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Джо Байден выступил в ООН и раскритиковал Россию. Фото из открытых источников

21 сентября утром вышло обращение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. В ходе речи президент России угрожал применить ядерное оружие. НАТО считает такие заявления Путина шагом отчаяния, ведь президент РФ испытывает близкое поражение. Президент США также высказал подобное мнение в своей речи.

Еще раз сегодня президент Путин открыто угрожал Европе ядерным оружием, безрассудно пренебрегая обязанностями режима нераспространения, – провозгласил Байден.

Также американский президент сказал, что в Российской Федерации никто не угрожал и только Россия хочет и дальше войны, хотя и говорит, что она выступает за мир.

Байден сказал, что никто не угрожал России, несмотря на ее заявления об обратном, и что только Россия стремилась к конфликту, и он использовал обстановку ООН, чтобы подчеркнуть свое мнение о том, что Москва нарушила ценности этого органа.

Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся к своему соседу, попытался стереть суверенное государство с карты. Россия беззастенчиво нарушила основные принципы Устава ООН, – говорит Байден.

Также президент США Джо Байден высказался о целях России в этой войне.

Эта война состоит в том, чтобы уничтожить право Украины на существование как государства, понятное и простое, и право Украины на существование как народа. – озвучил американский президент.

Ранее "Комментарии" сообщали о секретной группе США, приехавшей в Россию.

Также "Комментарии" писали о словах Генеральный секретарь НАТО Йенса Столтенберга, который считает, что Россия хочет стереть Украину с лица земли.

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