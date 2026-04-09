Джо Роган поделился теорией, почему Трамп начал войну в Иране

Известный американский подкастер Джо Роган высказал противоречивую теорию по поводу причин военной операции США против Ирана, которую начала администрация Дональда Трампа. По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке мог стать способом отвлечь общественность от Трампа из-за скандала вокруг "файлов Эпштейна".

Джо Роган неоднократно выступал против "вечных войн" США. Во время предвыборной кампании он поддерживал Трампа, который уверял его в интервью, что "я не собираюсь начинать войны, я собираюсь остановить войны". Однако после возвращения к власти Трамп санкционировал военные операции не только против Ирана, но и других государств, в частности Венесуэлы.

В новом эпизоде своего подкаста Джо Роган пытался объяснить, почему президент США, ранее обещавший избегать новых войн, в конце концов решил начать войну против Ирана.

"Смотрите, дела Эпштейна вышли наружу, и мы начнем войну с Ираном. Это хороший способ заставить людей перестать говорить об определенных вещах. Ты даешь им новую проблему для размышлений", — сказал Роган.

Его гость, американский актер Арсенио Гол, поддержал этот тезис. По его словам, американская внешняя политика иногда используется для отвлечения внимания от внутренних скандалов. В качестве примера он привел бомбардировки Югославии в 1999 году во время президентства Билла Клинтона, когда в США бушевали политические споры из-за дела Моники Левински.

Война против Ирана началась через месяц после того, как Конгресс принял закон о прозрачности файлов Эпштейна, что позволило обнародовать миллионы документов, касающихся умершего осужденного педофила. В этих файлах имя Трампа упоминается тысячи раз. Сам Трамп объяснял причину войны в Иране тем, что Тегеран может получить ядерное оружие, поэтому США необходимо их остановить.

Джо Роган – это американский стендап-комик и ведущий одного из самых популярных подкастов в мире The Joe Rogan Experience. Его шоу продвигает идею "свободного диалога" вне рамок традиционной цензуры СМИ. Сам Роган не всегда прямо утверждает, что теория заговора – это истина, но он дает платформу людям, которые их распространяют. Однако сам Роган активно высказывался против вакцинации от коронавируса, поддерживал теорию заговора о высадке людей на Луну, а в одном из эпизодов подкаста повторил российский нарратив о "биолабораториях США в Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джей Ди Вэнс объяснил детали перемирия: США поставили Ирану одно условие.

Также "Комментарии" писали, что Джо Роган обвинил Украину в начале третьей мировой войны. В Украине отреагировали.